Pudel-Border-Collie Matze und Cocker- Spaniel-Schnauzer-Mischling Fanny sind schon mausetot. Laila und Lotta, das unzertrennliche Havaneser-Pärchen, zappeln erst noch, ehe auch sie keinen Mucks mehr machen. Die Trauer darüber hält sich bei den Bewohnern des Malteserstifts freilich in Grenzen. Sie wissen ja längst: Ist alles nur Show. Und tatsächlich: Im nächsten Moment springen die putzigen Vierbeiner wieder quicklebendig an Tiertrainerin Marion Albers und deren Mitarbeiterin Juliane von Ohr hoch.

Albers, die aus Drensteinfurt kommt und in Dortmund eine Film-Hund-Agentur betreibt, ist in Corona-Zeiten weitgehend beschäftigungslos. Nirgends werden derzeit TV-Serien wie „Tatort“, „Der Lehrer“ oder „Die Heiland“ gedreht, in denen die Tiere regelmäßig zu sehen sind. Auch an den Herberner Senioren geht das Virus nicht spurlos vorbei. „Keiner hier lässt sich hängen. Alle haben tolle Angehörige“, versichert Heimleiterin Nicole Fischer . Was aber in Krisenzeiten zu kurz komme, sei das Unterhaltungsprogramm. Die Zerstreuung für zwischendurch. Bringt man halt Film-Hund-Agentur und Malteserstift zusammen.

Film-Hund-Agentur zu Besuch im Malteserstift 1/38 Malteserstift Herbern 26. Mai 2020 Foto: flo

Film Hund Agentur 2020 Senioren Foto: flo

Die Idee hatte Claudia Trahe. Die Aschebergerin hatte mitbekommen, dass Albers, eine Freundin, Ähnliches bereits in Dülmen und Hamm angeboten hatte. Wieso also nicht in Herbern? Für die Agentur-Chefin eine prima Sache: „Die Tiere müssen eh bewegt werden.“ Insofern sei der Besuch im Seniorenheim eine willkommene Trainingseinheit für die insgesamt fünf Hunde und Wallach Simba. Kaum mehr als Spritkosten nimmt das Ensemble aus der Bierstadt für den Besuch. Fischer hat noch „ein bisschen was fürs Futter“ draufgelegt.

Und die je 20 älteren Menschen, die (mit dem gebotenen Abstand) die beiden Vorführungen im Garten verfolgen oder am Fenster sitzen? Sind begeistert. Ist ja auch zum Wiehern komisch, wie Lotta Skateboard fährt. Wie Schäferhündin Nadyra und Detlef Zink sich – hygienisch korrekt – per Fuß und Vorderlauf begrüßen. Wie Melanie Holz, eine weitere Agentur-Mitarbeiterin, Simba eine Art Lächeln abringt. „Die dürfen gern nach der Krise noch mal wiederkommen“, erklärt Fischer. Auch möge sich jeder, der für eine ähnliche Form von Abwechslung in Corona-Zeiten sorge, im Malteserstift melden.