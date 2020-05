95 Prozent für Thomas Stohldreier

Der CDU-Gemeindeverband Ascheberg hat die Weichen für die Kommunalwahl im September gestellt und einen Generationswechsel eingeleitet. Prominente CDUler wie Fraktionsführer Ludger Wobbe treten nicht mehr an, dafür wurden einige Nachwuchskräfte als Kandidaten benannt.

In Frenkings Festscheune begrüßte Gemeindeverbandsvorsitzenden Maximilian Sandhowe die vielen Mitglieder, die den Raum unter Einhaltung der Sicherheits- und Abstandsregeln bis auf den letzten Platz füllten. Den Reigen eröffnete die Wahl des CDU-Bürgermeisterkandidaten. Bereits im November 2019 hatten CDU-Parteivorstand und -Ratsfraktion Thomas Stohldreier, derzeitiger Fachbereichsleiter für Ordnung und Soziales in der Gemeinde Ascheberg, auf einer Mitgliederversammlung als möglichen Nachfolger von Dr. Bert Risthaus nominiert. Was bisher aber noch fehlte, war die offizielle Zustimmung der CDU-Mitglieder.

In seiner Bewerbungsrede machte Stohldreier klar, wo er seine Schwerpunkte in den nächsten Jahren sieht: Investitionen in Bildung, Schaffung von Wohnraum für alle, gute Rahmenbedingungen für die heimische Wirtschaft und Landwirtschaft, Förderung des vielfältigen Ehrenamts, einen ausgleichenden Natur-, Umwelt- und Klimaschutz. „Diese Kandidatur ist eine wahre Herzensangelegenheit für mich. Meine fast 25-jährige Verwaltungserfahrung möchte ich dafür nutzen, als Bürgermeister gemeinsam mit den hier lebenden Menschen Davensberg, Ascheberg und Herbern mit Freude weiterentwickeln zu können.“ Sandhowe fasste noch einmal die Gründe für die Nominierung zusammen: „Wir haben mit Thomas Stohldreier jemanden für uns gewinnen können, der sich in kürzester Zeit in alle wichtigen Projekte vor Ort eingearbeitet hat, der die Menschen vor Ort von sich überzeugen konnte und, das ist gerade mit Blick nach vorne wichtig, der auch Ideen und Vorstellung für die zukünftige Entwicklung unserer Gemeinde hat. Kurzum: Wir haben mit Thomas Stohldreier hier jemanden stehen, bei dem wir die Lust spüren, zusammen mit uns unsere Gemeinde zu gestalten und auf ihren erfolgreichen Kurs zu halten.“ Auch die anwesenden Mitglieder zeigten sich überzeugt und wählten Thomas Stohldreier mit knapp 95 Prozent der Stimmen zu ihrem Bürgermeisterkandidaten.

Mit Blick auf die Besetzung der Wahlkreise setzte der CDU-Gemeindeverband den Weg der personellen Neuaufstellung, der bereits vor einigen Jahren innerhalb der Partei eingeschlagen wurde, auch hier fort. „Unser Team ist jünger und bunter geworden“, freute sich der Vorsitzende zu berichten. „Mit Frank Hegemann (23 Jahre), Alexander Sparding (26 Jahre) und meiner Person (28 Jahre) haben wir drei Kandidaten unter 30 Jahren.“

Die Namen in der Übersicht Wahlbezirke: 1 Dietmar Panske (Ersatz: Elisabeth Mangels), 2 Alexander Sparding (Klaus Bonkhoff), 3 Ulrich Kalthoff (Heinz Heubrock), 4 Gudula Maurer (Frank Möllers), 5 Maria Schulte Loh (Johannes Wirtz), 6 Maximilian Sandhowe (Dirk Schulze Pellengahr), 7 Wilhelm Kiffer (Dr. Michael Willermann), 8 Rainer Haake (Stefan Häckel), 9 Benjamin Lindpere (Tobias Zwamborn), 10 Michael Greive (Sabine Alba), 11 Gisela Lamkowsky (Barbara Wienecke), 12 Martina Bünnigmann (Johannes Wienecke), 13 Frank Hegemann (Karl Thier), 14 Thomas Franzke (Gerd Reimann). Reserveliste: 1. Dietmar Panske, 2. Alexander Sparding, 3. Ulli Kalthoff, 4. Gudula Maurer, 5. Maria Schulte-Loh, 6. Maximilian Sandhowe, 7. Wilhelm Kiffer, 8. Rainer Haake, 9. Benjamin Lindpere, 10. Michael Greive, 11. Gisela Lamkowsky, 12. Martina Bünnigmann, 13. Frank Hegemann, 14. Thomas Franzke, 15. Christian Krampe, 16. Johannes Wirtz, 17. Cornelia Pelster, 18. Sabine Alba, 19. Frank Möllers, 20. Daniel Zimmermann, 21. Karoline Stermann, 22. Johannes Wienecke, 23. Tobias Zwamborn, 24. Barbara Wienecke, 25. Stefan Häckel, 26. Jan-Bernd Egbringhoff, 27. Dirk Schulze Pellengahr, 28. Jonas Angelkort, 29. Kathrin Freisfeld, 30. Elly Mangels, 31. Heinz Heubrock, 32. Angelika Högemann, 33. Daniel Hegemann, 34. Klaus Bonkhoff, 35. Michael Willermann, 36. Karl Thier, 37. Gerhard Reimann. ...

Wichtig sei und bleibe jedoch der Mix. „Die Herausforderungen an die Kommunalpolitik werden auch in der Zukunft groß bleiben, zum Beispiel mit Blick auf die Auswirkungen der Corona-Krise. Gerade deshalb gilt es weiterhin, den Erfahrungsschatz von lebens- und politikerfahrenen Menschen zu nutzen. Ziel kann es für die CDU in der Gemeinde Ascheberg nur sein, einen optimalen Erfahrungsaustausch zwischen Jung und Alt zu erreichen,“ so Sandhowe. Besonders bedankte sich der CDU-Vorsitzende bei den ausscheidenden Ratsmitgliedern für ihren langjährigen Einsatz. Hierzu zählten Ludger Wobbe (Fraktionsvorsitzender), Josef Reher (finanzpolitischer Sprecher), Hildegard Kuhlmann (Soziales und Kultur), Franz Silkenbömer (Landwirtschaft und Bauen), Cornelia Pelster (Schule) und Bernhard Pettendrup (stellvertretender Bürgermeister). Wobbe kandidiert nur für den Kreistag.

Alle Ratskandidaten, Ersatzbewerber, Listenkandidaten und Kreistagskandidaten wurden mit fast 100 Prozent der Stimmen seitens der Versammlung bestätigt.