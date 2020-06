Die Bürger der Gemeinde Ascheberg haben am Samstag (6. Juni) wieder die Möglichkeit, den in ihrem Haushalt angefallenen Sonderabfall beim Schadstoffmobil abzugeben.

Zu Sonderabfällen gehören insbesondere Altbatterien, flüssige Farbrückstände, Spachtelmasse, Lösungsmittel, Fotochemikalien, Nitroverdünnung, Waschbenzin, Rostschutzmittel,Säuren und Laugen, Pflanzenschutzmittel, Schädlingsbekämpfungsmittel und Spraydosen, soweit nicht mit dem „Grünen Punkt“ versehen. Nicht zu den Sonderabfällen gehören pinselreine Farb- und Lackdosen sowie ausgetrocknete Pinsel.

Altmedikamente können über die Restmülltonne entsorgt werden. Die einzige Ausnahme sind Spraydosen mit Restinhalten. Sie gelten nach wie vor als Sondermüll. Auch Leuchtstoff- und Energiesparlampen können in haushaltsüblichen Mengen am Schadstoffmobil abgegeben werden.

Das Schadstoffmobil steht am Samstag

in der Ortschaft Herbern in der Zeit von 9 bis 10 Uhr am Südfeld Gewerbegebiet (Nähe Recyclinghof).

in der Ortschaft Ascheberg in der Zeit von 10.30 bis 11.45 Uhr an der Industriestraße in der Nähe des gemeindlichen Recyclinghofes.

in der Ortschaft Davensberg, in der Zeit von 12 bis 13 Uhr am Feuerwehrgerätehaus, Burgstraße.

Die Bürger werden gebeten, die Schadstoffe nicht einfach an den Standorten abzustellen, sondern sie direkt den Mitarbeitern des Entsorgungsunternehmens zu übergeben, denn abgestellte Schadstoffe können schnell in die Hände von Kindern gelangen. Bei der Abgabe ist entsprechend der Corona-Schutzmaßnahmen ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen und 1,5 Meter Abstand zu anderen Personen zu halten. Das Eintreffen des Schadstoffmobiles kann sich verzögern, wenn an den vorherigen Standorten großer Andrang bestand. Warten Sie dann bitte auf das Schadstoffmobil.

Das Schadstoffmobil steht ausschließlich für Problemabfälle aus Haushalten und nicht für Problemabfälle aus Gewerbebetrieben zur Verfügung. Gewerbetreibende können das Gewerbe-Schadstoffmobil anfordern.

Weitere Termine des Schadstoffmobils sind in diesem Jahr geplant am 8. Augist, 10. Oktober und 5. Dezember.