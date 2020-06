Es geht voran mit den Arbeiten am Radweg entlang der Amelsbürener Straße in Davensberg. Das gilt auch für das wichtigste Bauwerk an der Straße: Die Brücke über den Emmerbach wird erneuert. Einerseits war der Durchlass für Hochwassermassen zu klein bemessen. Es gab bei entsprechenden Lagen an dieser Stelle regelmäßig Rückstaus. Andererseits reichte die Brückenbreite nicht für den Radweg. Beide Engpässe werden durch den Neubau beseitigt. Im zweiten Bauabschnitt wird auch die Brücke über die Autobahn 1 beim sechsspurigen Ausbau verbreitert, so dass über die neue Brücke ein Radweg führen kann.

Brückenbau in Davensberg 1/9 Brückenbau Amelsbürener Straße Foto: Theo Heitbaum

Emmerbachbrücke Foto: Theo Heitbaum

