Der Austausch über die Auswirkungen der Corona-Pandemie im Wirtschaftsunternehmen vor Ort, stand beim Besuch der Bürgermeisterkandidatin Monika Verspohl neben einer Führung durch verschiedene Betriebsteile der Firma Klaas im Mittelpunkt. Zusammen mit dem Landtagsabgeordneten André Stinka diskutierten sie mit den Geschäftsführern der Firma Klaas. „Uns geht es gut, aber rechts und links sieht es oft schlecht aus“, berichtet Ludger Klaas. Aufgrund der guten Auftragslage stehe die Firma Klaas gut da und konnte in den vergangenen Wochen im Normalbetrieb mit kleineren Anpassungen durcharbeiten, heißt es in einer Mitteilung der SPD.

Vor Herausforderungen stellte Corona allerdings alle Abteilungen des Unternehmens. Deutlich wurde, dass die Mitarbeiter vor allem zu Beginn des Lockdowns viele Fragen hatten. „Es war wichtig mit den Mitarbeitern im engen Kontakt zu sein, um Antworten und Sicherheit zu geben“, wird Daniela Klaas in dem Pressetext zitiert.

Auch in der Produktion mussten Hygienestandards umgesetzt werden: So wurde unter anderem die Arbeit in der Firma Klaas so organisiert, dass notwendiger Abstand eingehalten wird. Deutlich wurde, dass es oft auf den ersten Blick kleinere Dinge sind, die einen ganzen Betrieb zum Stocken bringen können: Fertige Krane können nicht an die Kunden ausgeliefert werden, wenn Fahrzeuge nicht zugelassen werden können. Bei den Zulassungsstellen gibt es kaum Termine. Und wenn doch muss mit einem längeren Vorlauf geplant werden, werde von den Besuchern berichtet.

Monika Verspohl war begeistert von der modernen Technik zur Alubearbeitung, aber auch der Fertigungstiefe beim Bau der Krane. Zudem zeigte sie sich beeindruckt, mit welcher Haltung sich um die Mitarbeiter gekümmert wird und wie diese sich mit dem Kranbau und der Firma Klaas identifizieren. „In einem Betrieb so ein Klima der Wertschätzung zu erleben, ist schon etwas Besonderes. Ein Unternehmen wie Klaas vor Ort zu haben, ist eine Bereicherung, auf die die die ganze Gemeinde stolz sein kann“, so die Kandidatin