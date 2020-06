Die Offene Jugendarbeit Ascheberg hat in den vergangenen Wochen ihre Arbeit den derzeitigen Gegebenheiten angepasst. Die eigentliche Hauptaufgabe, eine offene Tür für alle Jugendlichen zu bieten, beschränkt sich nun auf virtuelle Kontakte. Sämtliche Fahrten und Ausflüge wurden abgesagt und vorerst ist es schwierig, in diese Richtung zu planen, da es nicht klar ist, wann Freizeitangebote wieder öffnen und die Kontakt- und Reisesperre aufgehoben oder weiter gelockert werden. Das jährliche Ferienprogramm der Gemeinde Ascheberg wird es dieses Jahr nicht in gewohnter Ausführung geben. Traditionell fertigt die Offene Jugendarbeit Ascheberg für die Gemeinde ein umfassendes Sommerferienprogramm in Kooperation mit anderen Vereinen für Kinder und Jugendliche an. An kreativen Alternativen wird zurzeit durch das OJA-Team gearbeitet. Das Hauptaugenmerk liegt darauf, der Jugend in Ascheberg Normalität und Verlässlichkeit zu bieten, denn das ist das, wonach sich eigentlich jeder am meisten sehnt!

Ein weiterer wichtiger Aspekt, im Hinblick auf die Sommerferien, ist das Ganztagesangebot. Trotz intensiver Arbeit ist es noch nicht möglich, Kinder zu bestimmten Wochen in den Sommerferien anzumelden.

Im Alltag nutzt die OJA neu gewonnenen Kompetenzen aus der kreativen digitalen Welt, um den analogen Jugendtreff wieder neu zu beleben. „Wir haben viel nachzuholen“, so Dirk Hermann, Mitarbeiter der OJA.

Wer Lust hat, sich an den Aktivitäten der Offenen Jugendarbeit Ascheberg zu beteiligen, kann sich von montags bis samstags zwischen 9 und 19 Uhr an die Mitarbeiter der OJA wenden. Dirk Hermann: ' 01 51/ 61 07 55 75, Wencke Lemcken: ' 01 51/ 57 24 56 83, Saskia Adriaans: ' 01 75/ 8 12 58 23, Uta Kerckhoff: ' 01 51/61 07 55 74, Web: www.oja-ascheberg.de Instagram: @ojaascheberg.