Kurz nach dem Ende des Ersten Weltkriegs und der Gründung der Weimarer Republik, genauer gesagt im Jahr 2020, wurde in Davensberg der Bürgerschützenverein aus der Taufe gehoben. An welchem Tag, weiß man nicht, noch nicht einmal der Monat ist bekannt. Das liegt daran, dass die Originaldokumente einschließlich der Protokolle der Generalversammlungen aus den ersten Jahren verschollen sind, heißt es in der Festschrift zum 100-jährigen Bestehen. Erst spätere Dokumente erwähnen das Gründungsjahr.

Wer der erste Vorsitzende in der Geschichte der Bürgerschützen war, ist nicht bekannt. Das früheste erhaltene Versammlungsprotokoll vom 13. November 1927 verzeichnet Gastwirt August Börger als Chef der Schützen. Im folgenden Jahr erhielten die bis dahin bannerlosen Schützen die erste Vereinsfahne, die bis einschließlich 2019 ihren Dienst tun sollte.

Die Nazizeit war auch für die Davensberger ein tiefer Einschnitt. 1936 mussten sie ihre Satzung den damaligen Machtverhältnissen anpassen. Nun sollte der Verein offiziell der „leiblichen und seelischen Erziehung im Geiste des nationalsozialistischen Volksstaates“ dienen. Während des Zweiten Weltkriegs fanden keine Schützenfeste statt, viele der jüngeren Bürgerschützen mussten an die Front. 1942 stellte der Verein seine Tätigkeit komplett ein.

Wenige Jahre nach dem Krieg konstituierten sich die Davensberger Schützen neu. 1950 wurde wieder gefeiert. Austragen durften die Davensberger das Schießen damals nur mit der Armbrust, weil die Alliierten den Deutschen keine Gewehre zum privaten Gebrauch erlaubten. Weil der Vogel den Pfeilen aber lange beharrlich trotzte, holte „Förster Kimmel“, so berichtet die Festschrift 2020, dann doch seine Jagdflinte von zu Hause.

Kersting ist nur einer von zahlreichen Königen in der Geschichte des Bürgerschützenvereins. Am erfolgreichsten waren Willi Wünnemann, Anton Bitter und Andreas Eickholt. Sie schossen jeweils zwei Mal den Vogel herunter, mit einem Mindestabstand von 25 Jahren dazwischen – Voraussetzung, um sich Kaiser nennen zu dürfen. Wünnemann wurde es 1985, nachdem er 1960 erstmals getroffen hatte. Bitter folgte 1990 (1965), Eickholt im vergangenen Jahr (1984).