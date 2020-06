Das Davertdorf ist todtraurig

„Wenn wir Davensberger etwas wirklich können, ist es Schützenfest feiern.“ Die Worte von Thomas Bitter könnten von missgünstigen Zeitgenossen leicht fehlinterpretiert werden. Natürlich können die Bewohner des Davertdorfes noch weit mehr als feiern. Doch das Schützenfest ist etwas ganz Besonderes. „Der Zusammenhalt steht hier im Fokus“, erklärt Bitter, erster Vorsitzender der Bürgerschützen. „Wir Davensberger und unsere Gäste freuen uns schon lange im Voraus.“

Doch nicht dieses Mal. 2020 fällt das Schützenfest komplett aus. Im Jahr der großen Coronakrise geht das zwar allen Schützen so, doch im Davertdorf ist der Ausfall doppelt hart. 1920 wurde der Bürgerschützenverein Davensberg gegründet. In diesem Jahr wäre das große Jubiläum zum 100-jährigen Bestehen gefeiert worden. Stattdessen schweigen Blasinstrumente und Gewehre. Das Fest fällt aus.

„Das ist schade - nicht zuletzt, weil schon alles eingestielt war“, sagt Bitter. Schon vor drei Jahren hatte ein Organisationskomitee mit den Vorbereitungen auf das große Jubiläum begonnen, hatte seitdem die Verträge mit den verschiedenen Musikkapellen und mit Stargast Mia Julia unter Dach und Fach gebracht. Die bekannte Partysängerin hätte vor allem dem jungen Schützenvolk im Festzelt eingeheizt.

Nur weniges wäre noch zu tun gewesen, als das bereits absehbare Aus wegen Corona auch offiziell wurde. Einen Vogel hatte der heimische Schreinermeister Jörg Bolle noch nicht ganz fertiggestellt. „Einen“ deshalb, weil es in diesem Jahr gleich zwei gegeben hätte. Einen für das Hauptschießen, das über die neue, sozusagen reguläre Davensberger Majestät entschieden hätte – und einen für das Jubiläumsschießen, bei dem alle ehemaligen Könige der heimischen Bürgerschützen und die amtierenden Regenten der elf Gastvereine hätten antreten können.

Benjamin Lindpere und Thomas Bitter mit der Festschrift Foto: chrb

„Die sind alle todtraurig“, sagt Bitter über die 460 Mitglieder der Davensberger Bürgerschützen. „Vor allem unser Jägerzug. Die sind positiv bekloppt, um es mal so zu sagen ...“ Doch die Verbundenheit der Davensberger und ihrer Schützen schlägt eine Brücke auch über das ausgefallene Jubiläumswochenende. So haben die ehemaligen Könige die Straßenzüge des ganzen Dorfes mit 450 Fahnen geschmückt – als ob das Fest stattfinden würde. Auch die traditionelle Strohpuppe haben die Mitglieder des Jägerzuges aufgestellt. Und am Samstag (13. Juni) nimmt eine kleine Abordnung von Vorstand und Offizieren an der Vorabendmesse teil, um anschließend wie in jedem Jahr für die verstorbenen Mitglieder einen Kranz am Hochkreuz des Friedhofs abzulegen.

Auch die Jubiläums-Festschrift geht in Druck, in einer Auflage von 800 Exemplaren. Obwohl sich der Vorstand diese Entscheidung nicht leicht gemacht hat. „Wir haben hin und her überlegt, ob wir das machen“, sagt Bitter. Maßgeblichen Anteil an der Festschrift, die wie so vieles bei der Corona-Absage schon fertig war, hatte Dorfchronist Hermann-Josef Bergmann, der sich wie kein Zweiter mit der Geschichte des Davertdorfes auskennt.

Nicht zu sehen bekommen werden die Davensberger in 2020 die neue Vereinsfahne, die das Original nach 92 Jahren (angeschafft wurde es 1928) ersetzen sollte. sie wird erst 2021 geweiht.