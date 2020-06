Wer gemeinsam durchs Leben geht, der sollte an einem Strang ziehen. Bernhard und Paula Roters sind ein leuchtendes Beispiel für diese Devise. Das Ehepaar aus der Herberner Bauerschaft Horn feiert am Wochenende die Eiserne Hochzeit. 1955 traute Pfarrer Heinrich Bayer das Paar, fünf Jahre vorher hatte es zwischen dem Horner und der jungen Frau aus Forsthövel beim Schützenfest gefunkt.

Das Jubelpaar wurde auf landwirtschaftlich geprägten Höfen groß. Seit der Kindheit gehört Arbeit zum Alltag. Der 94-jährige Horner hat als junger Mann die Ausläufer des Zweiten Krieges hautnah erlebt, wurde verwundet und marschierte nach der Kapitulation in drei Wochen von der Tschechoslowakei in die Heimat. Paula Reher nahm nach der Schule eine Stelle auf einem Hof in Horn an. So kam sie zum Schützenfest und zum Mann fürs Leben. Vier Mädchen und einem Jungen schenkten sie das Licht der Welt. 14 Enkel und zehn Urenkel werden am Wochenende im engsten Familienkreis zu den Gratulanten zählen.

Vier Jahre packte das junge Ehepaar auf den 30 Morgen Eigenland gemeinsam an, dann trat Bernhard Roters eine Stelle in einem Betrieb für Grubenholz an. Nach der Arbeit ging es bis 1971 auf dem Hof weiter an die Arbeit. „Paula musste damals viel alleine machen“, hat der Jubilar großen Respekt vor der Lebensleistung seiner 86-jährigen Frau – auch das trägt zu einem glücklichen Eheleben bei.

Seit 1985 genießt Bernhard Roters das Rentnerleben. Der große gepflegte Nutzgarten war lange Jahre ein Feld, um sich nach einem harten Arbeitsleben weiter zu beschäftigen. Mittlerweile haben Paula und Bernhard Roters ihre Grünfläche reduziert. Freude hatte das Jubelpaar über Jahrzehnte im Kegelclub „Fidele 13“, bei Radtouren und natürlich beim Schützenfest. Da verwundert er nicht, dass ihr Sohn aktuell Vorsitzender des Schützenvereins Horn ist.

Zum vierten Mal nach Silber, Gold und Diamant wird nun eine Ehrenhochzeit, die Eiserne, gefeiert. Der größte Wunsch, das das Jubelpaar bei den Gelegenheiten immer geäußert hat, ist wahr geworden: Gesundheit, denn Paula und Bernhard Roters sind beide gerade von einer Corona-Infektion genesen.