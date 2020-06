Ein Sommer ohne Schützenfest – schlecht vorstellbar! Deshalb hat der Heimatverein Herbern ein Schützenfest ins Museum Heimathaus an die Altenhammstraße geholt. Im Schaufenster-Museum können alle Interessierten jetzt sehen, was alles zu einem Schützenfest gehört: Ein Schützenkönigspaar, ein prächtiger Vogel, die Avantgarde, der Spielmannszug der Kolpingsfamilie – repräsentiert durch eine Lyra und die Fahnengarde. Auch eine Königskette darf nicht fehlen! Die Kinderschützenkönigskette zeigt – wie Fotos belegen, dass auch Kinderschützenfeste in Herbern Tradition haben.

Viele Menschen sehen heute in den Schützenvereinen und Bruderschaften nichts weiter als irgendeinen Verein zur Veranstaltung von Vergnügungen. Dabei sind die Jakobi Bruderschaft (1812 gegründet) und die Bürgerschützen (1822 gegründet) ursprünglich zum Schutz der Heimat, der Kultur und des Glaubens entstanden. Wie aus den ersten Statuten der Vereine hervorgeht, nimmt der Einfluss der Kirche und die Verpflichtung eines jeden Mitgliedes zum sittlichen Leben einen breiten Raum ein. Das mag heute nicht mehr so offensichtlich sein. Aber der Besuch eines Festgottesdienstes ist fester Bestandteil der Festfolge jedes Schützenfestes. Die Nordicker Schützen besuchen dazu traditionell die Schlosskapelle auf Itlingen, während die Schützenmesse der Horner Schützen jeweils in der Kapelle von Schloss Westerwinkel stattfindet.

Mit ihren Schutzheiligen Hubertus, Jakobus und Georg auf den Fahnen zeigen die Schützenbrüder der Bürgerschützen, der Jakobi Bruderschaft und der Nordicker Schützen buchstäblich Flagge, wie man im Museums-Schaufenster sehen kann.