Weil die Herberner Bürgerschützen in diesem Jahr erstmals seit 1948 kein Schützenfest ausrichten, haben sie über einen Verzicht auf die Beiträge nachgedacht. „Die Grundidee war: Kein Schützenfest, keine Gegenleistung für Beiträge, kein Beitragseinzug“, schreibt der Vorstand in einem offenen Brief. Auf der ersten Vorstandssitzung nach der Corona-Zwangspause wurde aber der Beschluss gefasst, aufgrund der weiterhin anfallenden Kosten und des schon in zwei Jahren anstehenden Jubiläums die üblichen Mitgliedsbeiträge auch in diesem Jahr zu erheben.

Kosten bleiben, einige Einnahmen brechen weg

Angefallen seien alle laufenden Unterhaltskosten für das Schießheim, die Kosten für Versicherungen, Gutachterkosten für die Abnahme der Schießanlage/Vogelstange, die schon durchgeführte Modernisierung der Hinweistafeln an den Ortseingängen für das Schützenfest und andere Dinge. Erschwerend komme hinzu, dass dem Verein alle üblichen jährlichen Einnahmen wie Zuschüsse seitens der Brauerei, des Festwirts und die Werbeeinnahmen aus der Festzeitschrift wegfallen.

Auch der Ausmarsch, der in diesem Jahr mit einem Tanz in den Mai verbunden gewesen wäre, musste ausfallen. Auf dieser Veranstaltung habe man ansonsten durch Eigeninitiative immer etwas für die Kasse erwirtschaften können.

Durch notwendige Ersatz- und Erweiterungsanschaffungen aus den Jahren 2018 und 2019 (neue Bänke am Schützenplatz, neuer Zaun und neuer Seilzug/Schießkasten an der Vogelstange, Garage als Lager am Siepen) habe der Verein in den vergangenen beiden Jahren mit einem ordentlichen Verlust abgeschlossen und somit von den vorhandenen Rücklagen gelebt.

„In einem normalen Jahr 2020 hätten wir, da nun alle Anschaffungen getätigt sind und der Modernisierungsstau beseitigt wurde, mit einem ordentlichen Plus abgeschlossen“, schreibt der Vorstand.

Auf der Vorstandssitzung habe man sich dazu entschlossen, den Beitrag für 2020 doch einzuziehen. Die Einnahmen wollen die Schützen komplett ins 200-jährige Vereinsbestehen im im Jahr 2022 investieren.

Falls es die Corona-Lage zulasse wolle man als kleinen Ausgleich für alle Schützen ein Herbstbiwak ausrichten, eventuell sogar zusammen mit den anderen Schützenvereinen aus Herbern. Planungen dafür könnten jedoch erst ab Mitte August aufgenommen werden.