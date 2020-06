Der Wiesenkerbel blüht in Massen auf Wiesen und am Wegesrand. Seine Blüten sind von April bis Juli zu beobachten. Mit einer Wuchshöhe von 60 bis 150 Zentimetern ist er nicht zu übersehen, berichtet der Heimatverein Herbern in seiner aktuellen Pflanzen-Folge.

Die jungen Pflanzentriebe können im Salat gegessen werden. Blätter und Stängel schmecken würzig nach einer Mischung aus Möhre und Petersilie – aber nicht ganz so aromatisch wie der echte Kerbel, den es als Kulturpflanze gibt. In sonnigen Straßengräben ist er teils schon verblüht, aber entlang der Waldwege sei die Blüte noch voll dabei, heißt es.

Wiesenkerbel zählt zu den Doldenblütlern und ist deshalb bei Käfern sehr beliebt. Wer sich jetzt die Zeit nimmt und eine Weile die Pflanze beobachtet, wird bald Käfer auf den weißen Blüten entdecken können – beispielsweise eine oder gleich mehrere der Gemeinen Streifenwanze. Während die Farbe der Wanze im Frühsommer kräftig rot ist, lässt die Farbintensität zum Hochsommer hin nach und sie wird orange-rot. Mit ihrer auffälligen Färbung signalisiert die Wanze möglichen Fressfeinden, dass sie ungenießbar ist.

Viele Wanzenarten verströmen einen mehr oder weniger unangenehmen Geruch. Manche Arten aber riechen nach Birnen, Pflaumen oder Vanille. Und auch die Streifenwanze kann man mit einer guten Spürnase am Geruch erkennen: Sie duftet nach alten Äpfeln.