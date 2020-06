Dünger färbt die Maisblätter

Überall auf dem Acker sind sie zu sehen: Maisblätter, die von außen hell bis braun werden. Der Bestand sieht aus, als würden die ersten Pflanzen vertrocknen. So schlimm ist es um das Getreide rund um Ascheberg aber nicht bestellt. „Dort ist bestimmt AHL-Dünger ausgebracht worden. Wenn die Schleppschläuche an die Blätter kommen, kann es zu Verätzungen kommen. Das wächst sich wieder aus“, erklärt Bernd Mersmann , Vorsitzender des Landwirtschaftlichen Ortsvereins Ascheberg. AHL steht für Ammoniumnitrat-Harnstoff-Lösung, ein Flüssigdünger, der mit zu den letzten Aktivitäten der Feldarbeiten vor der Ernte gehört.

Vertrocknet ist das Getreide auf den Flächen um die Dörfer ohnehin nicht, obwohl von Mitte März bis Mitte Juni nur einmal nennenswert Regen gefallen ist. Deswegen haben die Landwirte am Wochenende auch durchgeatmet: „Der Regen kam für alle Pflanzen noch passend. Er hilft der Gerste beim Bilden des Korn, dem Weizen und Mais sowieso“, berichtet Mersmann. Wenn es nach den Landwirten gegangen wäre, hätten ruhig mehr Wolken den Weg über Ascheberg hinweg suchen und sich dort mit einem längeren Sommerregen entladen dürfen. Denn Wasser fehlt natürlich auf den Feldern. Dass die Pflanzen überhaupt größer geworden sind, erklärt Mersmann so: „Sie wachsen dem Wasser hinterher. Die Wurzeln können bis zu zwei Meter in den Boden reichen. Man muss wissen, dass vielleicht 50 Prozent der Pflanze oberhalb der Erde zu sehen ist, der Rest ist im Boden.“

Mais in Ascheberg Foto: Theo Heitbaum

Bei der Trockenheit, so Mersmann, sei auf den Äckern an den Pflanzen zu erkennen, wo die Drainage liege. Dort sei offensichtlich mehr Wasser, sodass die Pflanzen größer seien: „Es gibt Kollegen, die sagen, es sehe aus wie ein Schachbrett.“ Auf leichten Böden sei das für viele Beobachter zu erkennen, auf schwereren Böden müsse man schon genauer hinschauen.

Feldarbeit hat gerade Pause

Insgesamt, so Mersmann, seien die Feldarbeiten weitgehend abgeschlossen. Bis zur Ernte werde die Zeit auf den Höfen genutzt, um Silos und andere Speicher zu säubern, damit dort die nächste Ernte eingelagert werden kann. Zudem stünde die Landwirtschaft vor dem Ende des Geschäftsjahres, das am 30. Juni jeweils auslaufe. Für den Abschluss müsse darum jetzt alles zusammengetragen werden. Gerne mit einem Blick vom Computer durchs Fenster auf einen längeren Landregen.