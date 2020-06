Keine Schule, keine Übermittagsbetreuung, aber Kosten: Die ÜBM-Vereine an den Grundschulen bleiben darauf nicht hängen. Im April und Mai haben Gemeinde und Land die Beträge der Eltern jeweils zur Hälfte übernommen. Im Juni und Juli wird die Gemeinde Ascheberg sie zahlen, unabhängig davon, ob sich auch andere Stellen noch beteiligten werden. Das beschloss der Haupt- und Finanzausschuss einstimmig.

Die SPD-Fraktion forderte darüber hinaus, die Gemeinde solle bei Eltern mit einem Einkommen unter 49 000 Euro die Beträge auch von August bis Dezember übernehmen. „Das ist eine Gruppe mit wenig Geld, die wir gerne unterstützen würden“, erklärte Johannes Waldmann für die Genossen. Dem folgten CDU und UWG nicht. Einerseits, so Maria Schulte-Loh (CDU) mache man damit ein Fass auf. Sie finde den Vorschlag ungerecht und die Haushaltslage rate dazu, es nicht zu tun. Ganz praktisch gibt es zudem in Herbern keine Staffelung der Elternbeiträge, in der 49 000 Euro genannt werden. Viele Eltern mit geringem Einkommen seien ohnehin freigestellt, ergänzte Ludger Wobbe (CDU).