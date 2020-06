Nach einer Bedarfsabfrage bei den Eltern und einem Treffen mit allen beteiligten Anbietern ist Fachbereichsleiter Thomas Stohldreier zuversichtlich, dass alle Kinder, die in den Ferien betreut werden müssen, ein Angebot erhalten. Die Gemeinde unterstützt die Anbieter – OJA und ÜBM – finanziell. Es gibt fünf Euro pro Tag und Teilnehmer. In Summe sollen 9200 Euro dafür ausreichen. Dieses Geld war für die Ferienfreizeiten eingestellt worden.

Die Fäden für die Ferienangebote laufen in der Verwaltung zusammen. Dort, so Stohldreier, werde man auch immer ein Auge darauf haben, was nach den aktuellen Vorschriften möglich sei. So wurde während des Planens die maximal erlaubte Zahl von Teilnehmern erhöht. „Die Vereine gehen noch einmal in sich und schauen, was zu machen ist“, informierte der Verwaltungsmann über einen Prozess, der vermutlich bis zum Ende der Ferien laufen wird. Kolping, die Sportvereine und die Messdiener seien schon aktiv. Deswegen dürfen auch weiterhin Angebote eingereicht werden. Auch für die Ganztagsbetreuung sind noch Anmeldungen möglich. Die Verwaltung hat dazu eine E-Mail-Adresse eingerichtet: ferienangebote@ascheberg.de.

Etwas klarer sehen jetzt auch die Kindergärten, die sich vor Corona gegenseitig unterstützt haben, wenn in den Ferien eine Einrichtung Sommerpause hatte. „Das ist bei einem dringend notwendigen Betreuungsbedarf jetzt doch auch in dieser Zeit möglich“, informierte Stohldreier. Fragen dazu würden in den Kitas geklärt. Bisher sei von dort nur ein geringerer Bedarf gemeldet worden.