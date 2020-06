Kein Frühlings- und Schützenfest, keine Kirmes und nun auch keinen Kartoffelsamstag in Herbern. Die Kaufmannschaft „Herbern Parat“ hat diese Herbstaktion ebenfalls abgesagt, teilt der Verein via Internet mit. Zuvor war das Verbot für Großveranstaltungen bis zum 31. Oktober verlängert worden. Da nun kein Kartoffelsamstag auf die Beine zu stellen ist, geht die nächste Mitgliederversammlung am 25. August (Dienstag)um 19 Uhr in der Gaststätte „Hugo am Schloss“ über die Bühne. Die Erfahrungen und der Umgang mit Corona sowie die Mehrwertsteuerumstellung werden thematisiert. Der Frühjahrsmarkt 2021 und weitere Pläne stehen ebenfalls aufder Programm. Zudem soll eine neue Homepage präsentiert werden.

Herbern Parat legt eine bereits einmal durchgeführt Aktion neu auf: Es ist einen weitere gemeinsame Beschaffung von OP-Schutzmasken beim KL-Medical geplant. Der Nettopreis je Maske beträgt 60 Cent. Das Beschaffen und Verteilen wird zentral von Vorstandsmitglied Christian Deitermann übernommen. Mitglieder melden sich bei Bedarf direkt bis zum 24. Juni bei Christian Deitermann E-Mail: info@gasthof-deitermann.de oder Handy: 0 173/ 43 48 444.