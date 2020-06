Der Wunsch, die Herberner Amtswiese zu einem Festplatz auszubauen ist schon älter. Die Herberner Bürgerschützen haben 2015 angeregt, die Fläche nach dem Vorbild des Ascheberger Festplatzes an Schlingermanns Weide auszubauen. Jetzt sehen Rat und Verwaltung einmütig die Zeit fürs Umsetzen gekommen. Im Herbst soll an der Talstraße gearbeitet werden.

Den letzten Anstoß, so Fachbereichsleiter Klaus van Roje, habe die Parkplatzsituation an der Talstraße gegeben. Beim Weitervermieten des alten Amtshauses habe der Mieter wegen zusätzlicher Parkplätze nachgefragt. Gebaut werden sie nun auf der Amtswiese. Die Bürgerschützen, das IBAK-Ingenieurbüro und die gemeindlichen Tiefbauer haben aus den Anliegen einen Plan entwickelt. Nicht sehen werden die Herberner später, dass unterirdisch die nötige Infrastruktur für Feste (Strom, Wasser, Abwasser) eingebracht wird. Zum Amtshaus hin sollen 18 Parkplätze gebaut werden. Zwei dieser Plätze werden als Elektro-Ladeplätze eingerichtet und ausgewiesen. Zur Talstraße hin wird die Fläche mit zwei Beeten eingegrünt. Bei Festen wird das Parkareal als Zeltvorplatz dienen. Deswegen wird so gepflastert, dass der Zugang barrierefrei möglich ist. An der Talstraße gehen im Einfahrtsbereich fünf Stellplätze verloren.

Im Zuge der Arbeiten wird der Weg der im hinteren Bereich der Amtswiese verläuft saniert. Die acht verbleibenden Parkplätze von der Sparkasse bis zur Merschstraße werden saniert. Zwei Stellflächen werden zu einem behindertengerechten Parkplatz umgebaut.

Kostenansatz hat sich erhöht

Zusammen mit dem notwendigen Licht veranschlagt die Verwaltung die Kosten auf 75 000 Euro, das sind 50 Prozent mehr als 2016 für dieses Projekt im Haushalt veranschlagt worden war. Die Verwaltung will das Geld bei anderen Straßen oder Wegen einsparen. Die Politik folgte ohne Diskussion mit einem einstimmigen Votum.