Klappern gehört zum Handwerk: Hier verkündet ein Elternteil in der Emmerbachaue bei Davensberg, dass es zum dritten Mal in Folge Nachwuchs im Horst hoch über Heckrindern und Konikpferden gegeben hat. Die beiden Jungvögel wetteifern gerade um die Mahlzeit, die der Altstorch gebracht hat. Bisher sind in dem Horst sieben Störche groß geworden. Zu sehen sind sie vom Aussichtsturm am Klosterholz.