Im April sind die Herberner nicht wegen der Corona-Pandemie beim Blutspenden daheim geblieben, sondern trotz Corona in großer Anzahl gekommen, um sich einen halben Liter Lebenssaft abzapfen zu lassen. 266 Spender waren ein Top-Ergebnis, das auch die Geduld mancher Spender herausgefordert hatte. Deswegen richtet das Deutsche Rote Kreuz schon jetzt eine Online-Anmeldung für den nächsten Doppeltermin am 30./31. Juli (Donnerstag/Freitag) ein . „Dort können sich in einer Viertelstunde fünf Blutspender einen Termin reservieren lassen“, berichtet Claudia Gräwe, die im DRK-Ortsverein Herbern für das Blutspenden verantwortlich zeichnet. Damit werden Wartezeiten, die beim Rekordtermin bis zu eine Stunde betrugen, vermieden. Für spontane Spender oder Menschen, die sich vorher nicht anmelden möchten, wird ein Bett freigehalten. Während der beiden Tage wird am Jochen-Klepper-Haus ein Spenderlotse dafür sorgen, dass die Menschen mit Reservierung ihren Weg finden. An beiden Tagen können von 15.30 bis 20.30 Uhr Zeiten gebucht werden. Das Mitbringen von Personal- und Spenderausweis bleibt genauso Usus wie der Ablauf beim Spenden selbst.