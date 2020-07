Vandalismus am Burgturm

Die Polizei hat die Schäden aufgenommen und eine Anzeige verfasst. Zeugen werden gebeten sich bei der Dienststelle in Lüdinghausen zu melden (Tel.: 02591/ 7230). Während die Streifenbeamten sich auch die Aufnahme der Anzeigen und das Auswerten der Spuren beschränken, könnte als Kontrolle der Bezirksbeamte den Bereich genauer ansehen, erklärte Polizeisprecherin Britta Venker im WN-Gespräch.

Der materielle Schaden wird auf rund 600 Euro beziffert. „Ich muss mal mit der Gemeinde reden“, hofft Buntrock auf Hilfe aus dem Rathaus. Sie denkt auch über einen stabileren und höheren Zaun nach. Darunter würde aber das Gesamtbild leiden. Schließlich wird die sichtgeschützte Fläche nicht nur abends von eher jüngeren Gruppen genutzt, sondern bei Hochzeiten, die im Burgturm stattgefunden haben, als Bereich für den ersten Sekt nach dem Ja-Wort.

In diesem Jahr ist es wegen der Corona-Krise im Burgturm ruhig, was Heiraten und Führungen angeht. Das Drumherum muss trotzdem gepflegt werden. Vandalismus zerstört nicht nur Zäune, sondern wird von den Ehrenamtlichen auch als Schlag in Gesicht wahrgenommen.