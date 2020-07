Für das Team der Übermittagsbetreuung an der Lambertusschule neigt sich die dreiwöchige Zeit des Ganztagsangebots für Ferienkinder dem Ende zu. Morgen wird mit den Kindern noch ein wenig gespielt und aufgeräumt, ab Montag ist die Offene Jugendarbeit Ascheberg für das Angebot verantwortlich.

Wasserspiele waren am Montag möglich. Foto: Ana Bludau

„Wir hatten ganz viele Aktionen für draußen geplant. Leider musste davon viel ausfallen“, berichtet Anna Bludau . Gestern stand eine Schnitzeljagd auf dem Programm. Sie führte die Kinder in den Wald am Breil, wo schnell eine Bude gebaut wurde. Am Montag hatten die beiden Gruppen, die in der dritten Ferienwoche mit 20 Kindern gebildet wurden, sich noch mit Wasserspielen vergnügen dürfen. Am Dienstag wurde das Wetter schon wieder trüber. Dann dominieren Kreativaktionen in den Räumen. Insgesamt haben sich die Abläufe mit den besonderen Abstands- und Hygieneregeln eingespielt. Bludau berichtet: „Die Kinder wissen genau, was wann nötig ist. Als gerade die zweite Gruppe hier im Wald war, haben alle einen Mund- und Nasenschutz getragen. Das ist für sie schon selbstverständlich.“

In den vergleichsweise kleinen Gruppen sei das Geschehen für alle Kinder überschaubar. Bludau hat beobachtet, dass sich Steppkes in den Runden wohler fühlen als in dem großen Ameisenhaufen, der früher in den Ferien zu sehen war.