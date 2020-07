Die Tierwelt in der Davert ganz besonders in der Emmerbachaue bietet immer neue Fotomotive. Während die drei Jungstörche im Horst zwar mit den Flügeln schlagen, aber noch nicht flügge sind, boten zwei Reiher ein besonderes Schauspiel an einer Wasserstelle. Es sieht fast aus wie ein abendlicher Tanz, der fürs vergebliche Warten auf die Störche entschädigte.