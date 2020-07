Sauenhalter trifft es hart

Sie sehen Licht am Ende des Tunnels, aber von Durchatmen sind die Ascheberger Schweinemäster weit entfernt. „Das dauert bestimmt zwei Monate bis sich das Geschehen wieder normalisiert hat“, glaubt Andreas Füchtling . Mit der Wiederaufnahme des Schlachtbetriebs von Tönnies in Rheda-Wiedenbrück wird sich der Stau an Schlachtschweinen nicht mit einem Fingerschnipsen auflösen.

„Wir reden ja nicht nur über die Schlachtpause bei Tönnies, auch in den anderen Betrieben werden wegen der Abstands- und Hygieneregeln weniger Tiere geschlachtet“, erklärt Georg Freisfeld , Mäster in der Osterbauer und Geschäftsführer beim Erzeugerring Westfalen. Aktuell schätzt er den Überhang in den Ställe auf sieben Prozent. Er ergibt sich, wenn der übliche Zeitraum von sieben Tagen in denen die Schlachttiere das passende Gewicht haben, überschritten wird. So kurios es sich für Laien anhören mag: Wenn Schweine über das Wunschgewicht hinausschießen, sinken die Erlöse der Mäster.

Wie geht es weiter im Schweinestal?l Foto: Theo Heitbaum

Norbert Mehring schmunzelt, wenn der laienhafte Vorschlag kommt, das Geschehen mit weniger Futter zu steuern: „Ich kann die Tiere nicht hungern lassen. Dann bekomme ich Unruhe in den Stall.“ Möglich sei allenfalls, anders zusammengesetztes Futter zu verwenden. „Mehr Rohfaser“, benennt Freisfeld den Anteil, der dann steigen muss. Der Effekt für den Mäster: Er muss einen ökonomischen Nachteil hinnehmen.

Mehr Schweine in den Ställen zu lassen, liegt nicht allein in der Hand des Landwirtes. „Es gibt Anträge beim Veterinäramt, dass wegen des Engpasses vorübergehend mehr Schweine gehalten werden dürfen.“ Die aktuelle Situation in den Mastställen ist so unterschiedlich wie die Geschäftsmodelle. Freisfeld ist froh, dass in der aktuellen Phase wenig Mastschweine mit dem passenden Gewicht angefallen sind: „Die Pause bei Westfleisch war schwieriger für uns.“ Füchtling berichtet, dass er als Vertragslieferant von Tönnies gut durch die Zeit gekommen ist: „Unsere Schweine sind an anderen Tönnies-Standorten, zum Großteil in Sögel, geschlachtet worden.“ Einige Partien seien dabei drei, vier Tage über die Zeit gewesen. Mehring spürt als Westfleisch-Vertragspartner, dass die Schlachtkapazität aktuell geringer ausfällt, ist aber von Vorfällen bei Tönies nicht betroffen.

Ferkel in einem Stall in Ascheberg Foto: Theo Heitbaum

Auf vielen Ascheberger Höfen ist ein geschlossenes System vom Ferkel bis zum Mastschwein zu finden. Dieser Prozess wird aber auch getrennt. Es gibt Höfe, die Sauen halten und für den Ferkelnachschub sorgen, und Hofanlagen, auf denen nur gemästet wird. Als letzte in der Kette sind freie Sauenhalter aktuell besonders betroffen, weil es ihnen schwer fällt, ihre Ferkel zu verkaufen. Georg Freisfeld schätzt aber, dass 85 Prozent der Mäster einen festen Ferkel-Lieferanten haben. Damit teilen sich beide Seiten Freud‘ und Leid: „Vor einiger Zeit war es schwer, Ferkel zu bekommen. Da war eine Dauerpartnerschaft für den Mäster gut. Jetzt lassen die Mäster die Sauenhalter nicht im Stich und nehmen Ferkel ab.“ Eine Dauerpartnerschaft zahle sich auch anders aus: „Ich weiß, welche Qualität die Ferkel haben, die wir bekommen.“ Am Ende spürt aber der Sauenhalter das aktuelle Problem besonders stark: Die Preise für Ferkel sind gepurzelt.