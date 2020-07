Hellgrüne Erntemaschinen aus Harsewinkel gehören wegen des reifen Getreides zum aktuellen Bild auf dem Land. Doch verkauft Claas seine Fahrzeuge nicht nur in Westfalen und Deutschland. Mähdrescher und Co. sind auch in Südamerika gefragt. Der Mann, der für das Unternehmen dort den Hut auf hat, ist auf einem Bauernhof in Forsthövel groß geworden.