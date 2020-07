Ein neuer Fall von Vandalismus in der Gemeinde beschäftigt die Polizei. In der Nacht zum Mittwoch erhielt der Natursteinbetrieb Plässer an der Davensberger Straße ungebetenen Besuch. Unbekannte warfen etwa 50 Grabsteine der Freiluft-Ausstellung des Betriebes um. „Alle Steine haben Schäden davongetragen“, berichtet Stefan Plässer auf WN-Anfrage. Bei einigen Objekten seien Ecken abgebrochen, teilweise seien Grabsteine aufeinander geworfen worden, sodass sie durchgebrochen sind. Die Schadenssumme von mehreren Tausend Euro werde vermutlich fünfstellig werden. Möglicherweise finde man beim Auswerten von Videomaterial Hinweise auf die Täter. Vorher war am vergangenen Wochenende ein Fall von Vandalismus am Burgturm gemeldet worden. Zudem wurden in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch Bauzäune an der Amelsbürener Straße umgeworfen. In sozialen Netzwerken beklagen zudem Nutzer, dass in Ascheberg in den letzten Nächten Reifen an Pkws aufgeschlitzt worden sind. Darüber hinaus wurden Autos mit Farbe besprüht. „Wir sind auf aufmerksame Zeugen angewiesen. Wer nachts Verdächtiges bemerkt, sollte die 110 anrufen“, erklärt Polizeisprecherin Britta Venker.

Zeugen melden sich bei der Polizei Lüdinghausen (Tel. 0 25 91/79 30).