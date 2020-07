In der Lütkebauerschaft in Ascheberg öffnete jetzt ein Casino. Der erste Programmpunkt vom Messdienerferienlager Ascheberg stand vor der Tür. „Casino, Casino“ hieß das Motto des Abends. Da das Ferienlager aufgrund von Corona dieses Jahr ausfallen muss, wurde einer der beliebtesten Programmpunkte einfach in die Heimat verlegt und eine Scheune in eine Casinohalle verwandelt.

45 Kinder liefen über den roten Teppich in die Spielhalle und bekamen mit passendem Dresscode Einlass vom Türsteher. Danach begannen die Glückspiele: In kleinen Gruppen versuchten die Kinder an zwölf Stationen ihr Glück, zum Beispiel bei Roulette, Vier Gewinnt, Glücksrad, Bingo, Black Jack, Shuffle, Darts, Dobble und Flipper. Falls es nicht so gut lief, konnte ein Kredit bei der Bank aufgenommen und neues Spielgeld abgehoben werden. Das Kochteam sorgte, wie im Ferienlager auch, zuverlässig für die Verpflegung aller.

Das beste Pokerface hatte am Ende die Gruppe von Tim Rüschenschmidt, Pavel Schulze-Kalthoff, Fabian Hanke, Finn Künne und Paul Schütte. Sie gewannen den Abend mit über 6000 Euro Gewinn. Um den Tag in Erinnerung zu behalten, gab es auch eine Fotostation für die Kinder. Als sich der Abend dem Ende neigte, wurde der Lagertag traditionell in einem großen Kreis und mit dem Lied „Welch‘ ein Tag“ beendet. Um 22 Uhr wurde das Casino dann geschlossen und egal ob Kinder, Leiter oder Kochfrauen, vermutlich träumten alle in der folgenden Nacht schon vom nächsten Ferienlager und dem nächsten Programmpunkt „Stationsspiel“, welches am 2. August stattfindet.