In diesem Jahr steht die Etappe der Sommerradtour des Landtagsabgeordneten Andrè Stinka ganz im Zeichen der Kommunalpolitik. Am 31. Juli (Freitag) werden wichtige Vorhaben und Projekte in Herbern besichtigt. Die SPD lädt alle Interessenten zur Mitfahrt ein. Die Gruppe trifft sich um 14 Uhr auf dem Parkplatz an der Verwaltungsnebenstelle Herbern. Folgende Stationen will der SPD-Ortsverein anfahren: Rundfahrt durch das geplante Gewerbegebiet Ondrup mit der geplanten Wegführung des „Schwatten Pättken“, in dem Zuge auch Ausblick zum geplanten Bürgerradweg nach Mersch; Austausch mit einigen Anwohnern der Altenhammstraße zur Verkehrsbelastung und möglichen Lösungen; Besichtigung des Ausbaus der Aula am Schulzentrum; gemütlicher Ausklang im Biergarten der Gaststätte „Zur Alten Mühle“.