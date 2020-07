Den Shutdown in der Coronazeit hat die Herbernerin Kerstin Ringelkamp dazu genutzt, um für ihre Tochter Mila Bilder von Familie Maus zu malen. Jetzt gibt es ein 48-seitiges Buch mit kleinen passenden Geschichten der Mäusefamilie.

Kerstin und Mila Ringelkamp Foto: Ringelkamp

Jeden Tag nahm Mama Kerstin ihre Stifte zur Hand und zeichnete filigrane Mäuse in alltäglichen Situationen. Die vierjährige Mila durfte Wünsche äußern, die dann auch meistens umgesetzt wurden. Situationen wurden teilweise fotografiert und dann nachgemalt. „Damit es gezeichnet realistisch aussieht“, erklärt Ringelkamp. Gerade für Kinder im Kindergartenalter ist das Buch mit den farbenfrohen Bildern sehr gut zu betrachten und zu verstehen. Die beiden großen Kinder der Familie, Lea (16) und Malik (12), hatten im Laufe der Zeit ebenfalls Freude an dem Projekt. Irgendwann kam die Frage auf, was man mit der ganzen Papierflut macht?

„Dann kam die Idee alles in einem Buch zusammenzufassen“, sagt Kerstin Ringelkamp. Mit Hilfe ihres Mannes Kai, der Mediengestaltung gelernt hat, wurden die Bilder zunächst digitalisiert und drucktauglich gemacht. Kurzgeschichten unter den jeweiligen Bildern runden das ganze Werk ab. Anfang der Ferien sind die fertigen Bücher im Hause Ringelkamp eingetrudelt. Als Mila „ihr“ Buch das erste Mal in den Händen gehalten hat war die vierjährige richtig stolz, erzählt Mama Kerstin. Mittlerweile hat die Herbernerin schon eine kleine Fangemeinde im Bekannten- und Freundeskreis aber auch in der Kita, die sich genauso auf das Buch freuen wie Tochter Mila. Das Buch kann für einen 8,50 Euro über das Kontaktformular auf der Homepage von Kerstin Ringelkamp: www. Kerstin.ringelkamp.de erworben werden.