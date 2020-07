Corona-Regeln beachten

Obwohl das Kirmeswochenende in Ascheberg ohne die Jacobikirmes über die Bühne gehen muss, wird im Dorf gefeiert. Die Verwaltung bittet darum, die geltenden Abstands- und Hygieneregeln nicht außer acht zu lassen. „Wir wollen nicht die Spaßbremse sein, möchten aber nicht wegen des Kirmeswochenendes wieder Corona-Kranke in der Gemeinde haben oder gar ein Super-Spreader sein“, erklärte Gemeindesprecherin Simone Böhnisch. Sie weist darauf hin, dass Mitarbeiter und Beauftragte des Ordnungsamtes das Einhalten der Regeln kontrollieren werden: „Es wäre schade, wenn an einem Wochenende umgeworfen wird, was die Bürger vorher mit großer Disziplin geschafft haben.“ Das Geschehen in anderen Bereichen zeige, dass mit dem Corona-Virus nicht zu spaßen sei. Auch oder gerade weil die Gemeinde Ascheberg aktuell offiziell coronafrei sei, sollten die Bürger jetzt das Einhalten der Regeln nicht lascher nehmen. Besser: Mit Abstand und Anstand feiern und danach weiter gesund den wichtigen Dingen nachgehen.

Das Kirmesjahr 1995 in Ascheberg 1/66 Kirmes vor 25 Jahren in Ascheberg, Davebsberg und Herbern Foto: WN-Archiv

