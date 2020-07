Feuerwehr verhindert ein Ausbreiten

Das schnelle Eingreifen der Freiwilligen Feuerwehr und der Einsatz eins Grubbers machten am Freitagnachmittag einem Feldbrand an der Herberner Straße den Garaus. Zuerst wurde nur der Löschzug Ascheberg alarmiert. „Es gab mehrere Notrufe und deswegen wurden die Löschzüge Herbern und Davensberg nachalarmiert“, informiert Wehrführer Rainer Koch. Einmal bewegte sich das Feuer in Richtung eines Hauses und dann in Richtung eines nicht abgeernteten Feldes. Beides war zu schützen und zu beiden Zielen wurde dem Feuer der Weg abgeschnitten. Als die Flammen gelöscht waren, wurde mit einem Grubber ein Sicherheitsstreifen gezogen.

Stoppelfeld steht in Flammen 1/15 Kleiner Feldbrand an der Herberner Straße in Ascheberg. Foto: Theo Heitbaum

