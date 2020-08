Eindrücke vor Ort sammeln: Die FDP Ascheberg besuchte den DRK Ortsverein, um sich über die Arbeit der ehrenamtlichen Mitglieder zu erkundigen. Neben dem Sanitätsdienst bei Veranstaltungen wird auch eine aktive Jugendarbeit mit 18 Kindern betrieben. Auf Initiative des Ortsvorsitzenden Andreas Groß werden seit zwei Jahren die Aktivitäten weiter ausgebaut, heißt es in einer Mitteilung der FDP Ascheberg.

Eine wichtige Rolle spielt das Rote Kreuz ebenfalls bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie. Hier übernehmen die Sanitäter in ihrer Freizeit die Versorgung von erkrankten Personen in der Quarantänephase. Es ist jedoch schwierig, in den jetzigen Räumlichkeiten im ehemaligen Hausmeistergebäude an der Profilschule in Ascheberg die Hygiene-Standards umzusetzen, so die Pressemitteilung weiter. „Uns fehlt eine gesonderte Umkleidemöglichkeit mit Spinden, um die private Kleidung von der Einsatzkleidung ordnungsgemäß zu trennen“, sagt Rotkreuzleiter Edgar Reifig. Aus diesem Grund möchte das DRK Ascheberg neben dem Erdgeschoss gerne weitere Räume im Obergeschoss des Gebäudes nutzen, die bisher der Profilschule überlassen sind.

Bei der Besichtigung konnten sich die Liberalen vom Platzbedarf ein Bild machen. Das Materiallager mit der medizinischen Ausrüstung wurde von Nina Wißmann vorgestellt.

„Wir schätzen die Arbeit des DRK und werden uns für weitere Räumlichkeiten einsetzen“, betonte Ortsvorsitzender Peter Leyers. Die FDP werde dieses Thema in die politische Diskussion bringen. „Darüber müssen wir in der nächsten Sitzung sprechen“, sicherte Ratsmitglied Jochen Wismann zu.