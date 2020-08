Der Rettungsdienst des Kreises Coesfeld ist in der vergangenen Woche umgezogen. Gestern räumte Mitarbeiter des DRK das alte Gebäude an der Lüdinghauser Straße aus. Am Nachmittag wurde der Schlüssel an die Gemeinde Ascheberg übergeben. Damit rückt der Abriss des Gebäudekomplexes näher.