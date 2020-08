Im Rahmen der Platzgestaltung hat das beauftragte Planungsbüro für den Platz am Vollsortimenter nun einen konkreten Entwurf entwickelt. Im Rahmen der dritten Bürgerbeteiligung in diesem Verfahren können Interessierte den Entwurf am Freitag (7. August) in der Zeit von 16.30 bis 19.45 Uhr mit der Verwaltung und den Fachplanern diskutieren. Unter Auflagen des Infektionsschutzes und Abstandsgebots ist dies in Kleingruppen von jeweils bis zu acht Personen in Zeitfenstern von je 45 Minuten möglich. Anmeldungen für die Zeitfenster 16.30 bis 17.15 Uhr, 17.15 bis 18 Uhr, 18.15 bis 19 Uhr oder 19 bis 19.45 Uhr werden von Martin Wolf unter 0 25 93/ 6 09 60 14 oder wolf@ascheberg.de angenommen.

Der Entwurf wird außerdem ab Mittwoch (5. August) auf der Internetseite der Gemeinde Ascheberg www.ascheberg.de veröffentlicht. Jeder Bürger kann dazu bis zum 12. August (Mittwoch) eine Stellungnahme ebenfalls bei Martin Wolf abgeben.

Nach der Bürgerbeteiligung wird in einem gemeinsamen Termin zwischen Verwaltung und Fachplaner entschieden, ob und wie die jeweiligen Anregungen und Eingaben in die finale Planung Eingang finden sollen. Das Fachbüro hat dann genügend Zeit, die Planung für den Antrag zur Städtebauförderung Ende September aufzubereiten.