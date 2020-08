Als Angelika Hölscher und Gaby Jelkmann vor 40 Jahren in den Dienst der Familie Lüningmeyer traten, starteten sie an der Bultenstraße in einem Lebensmittelgeschäft. Obst und Gemüse, dass sie in ihren ersten Wochen als erste Arbeitshandlung in die Regale einräumen mussten, werden in dem Geschäft schon lange nicht mehr verkauft. Doch Hölscher und Jelkmann arbeiten immer noch für die Lüningmeyers. Nicht mehr wie zum Start für Clemens und Leni, sondern seit 1995 für Heiner und Conny Lüningmeyer, aber immer noch als Gesicht hinter der Brottheke. „Wir sind froh, dass sie uns so lange treu geblieben sind und auch ein bisschen stolz“, dankte Heiner Lüningmeyer dem Duo vorgestern für die 40-jährige Treue zum Betrieb. Frau Conny ergänzte: „Sie sind ein Glücksfall für uns.“ Hölscher und Jelkmann sehen es andersherum genauso. Sie erlebten zwar bewegte Zeiten mit dem Chefwechsel und vier Umbauten. Die Zeit, als es gerade mal vier, fünf Brotsorten sowie drei, vier Brötchenvarianten gab, ist schon lange vorbei. Aber sie fühlen sich in der Regel an der Bultenstraße und bei Ausnahmen auch an den anderen Standorten im Unternehmen sehr wohl. Den Arbeitgeber zu wechseln kam für beide nicht in Frage.