Wahldiskussion als Livestream

Kameras und Mikrofone erwarteten die Politiker, die zur politischen Gesprächsrunde der Kolpingjugend in Ascheberg eintrafen. Die Ortsgruppe hatte gemeinsam mit dem Diözesanverband der Kolpingjugend unter dem Titel #ihaveastream den Polit-Talk zur Kommunalwahl organisiert. Das komplette Gespräch wurde gefilmt und im Internet auf Instagram live gestreamt. Besonders war, dass Fragen von Zuschauer online gestellt werden konnten und die Politiker spontan darauf reagieren mussten. Dabei waren Vertreter der sechs Parteien, die am 13. September zur Wahl stehen. Alle Politiker bezogen bei ihren Aussagen die Sichtweise der Jugend ein, für die die Aktion vorrangig konzipiert ist.

Zentrales Thema der Gesprächsrunde war unter anderem die Wohnungssituation in Ascheberg. „Junge Menschen müssen in den Bebauungsplänen mehr mitgedacht werden. Für Jüngere ist Mietwohnungsbau attraktiv!“, fasste Christian Ley (SPD) zusammen. „Mietraum muss für junge Menschen auch erschwinglich sein!“, fordert Marcus Lübbering (Freie Wähler). Und Toni Brockmeier (UWG) findet, dass „Ascheberg in Bezug auf Wohnraum und die Anbindung an den ÖPNV attraktiver gemacht werden muss – und dies insbesondere auch gegenüber Städten wie Münster.“

Im Diskussionsverlauf zeigte sich, dass neben dem Wohnungsbau für Jüngere auch die Themen Nachhaltigkeit und Klimaschutz relevant sind. Eng verknüpft damit ist auch die Situation der Landwirte in Ascheberg.

Schließlich diskutieren die Anwesenden noch über die Einbindung junger Menschen in politische Fragestellungen und Prozesse. Hubertus Beckmann (Bündnis 90 Die Grünen) erläutert: „Die Grünen machen sich für einen Jugendbeirat stark!“ Und Maximilian Sandhowe (CDU) ergänzt: „Politik muss für junge Menschen heruntergebrochen werden. Junge Menschen müssen erleben, dass Veränderung möglich ist!“ Auch die Schulen sind bei der Förderung politischer Bildung in der Pflicht, fasst Toni Brockmeier (UWG) zusammen. „Im Bereich Schule muss auch die Digitalisierung gefördert werden! Dies hat uns Corona in den letzten Monaten nochmals deutlich vor Augen geführt“, ergänzt Jochen Wismann (FDP).

Auch das Format, das Corona bedingt per Social Media läuft und junge Menschen direkt einbindet, kommt auf kommunaler Ebene gut an! Seitens der Politiker kam viel Zuspruch zum Online-Format, das ähnlich wie die Politik-Talks aus dem Fernsehen auf kommunaler Ebene funktioniert. „Über Instagram und YouTube erreichen wir junge Menschen. Sie können mit wenigen Klicks ganz einfach ihre Fragen stellen. Hier kann Partizipation schon heute erlebbar werden!“, freut sich auch Tonius Weiß von der Kolpingjugend Ascheberg.

Etwa 22 Personen haben sich die Gesprächsrunde am Samstag live angesehen und mitdiskutiert. Im Rahmen der 24-stündigen Verfügbarkeit des Videos auf Instagram schauten insgesamt 68 Personen das Video an. Eine Aufzeichnung des Streams ist zudem für alle Interessierten auf YouTube auf dem Kanal der Kolpingjugend Ascheberg dauerhaft verfügbar. Gefördert wird das Projekt durch #jungesnrw – Perspektiven vor Ort mit mehreren Geldgebern.