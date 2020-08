Angekommen im Job, Wohnung gefunden, aber noch zu wenig Leute kennengelernt? Das lässt sich ändern: Beim Willkommensevent mit Swingolf am 20. August (Donnerstag) bei der Gaststätte Eickholt in Davensberg. Dazu lädt der Service Onboarding@Münsterland des Münsterland e.V. alle ein, die noch nicht lange im Münsterland leben und neue Kontakte knüpfen möchten.

Dabei bekommen die Teilnehmer die Chance, die Golfsportvariante kennenzulernen und unter freiem Himmel in lockerer Atmosphäre die neue Region zu erleben. Gestartet wird mit einer rund zweistündigen Partie, danach klingt der Abend bei Getränken und Fingerfood gemütlich aus. Ein schöner Rahmen, um andere Neulinge in der Region kennenzulernen und sich mit Gleichgesinnten auszutauschen – trotz Abstand, schreiben die Veranstalter. Das Willkommensevent findet von 18 bis 22 Uhr beim Gasthaus Eickholt statt, Frieport 22 in Davensberg statt. Der Eintritt ist frei. Weitere Informationen und Anmeldung unterwww.onboarding-muensterland.com.