Spatenstich für Hit erst 2021

Als die Gemeinde Ascheberg im Februar 2019 für die favorisierte 1a-Einzelhandelslösung im Ortskern gleich zwei Knoten durchschlagen hatte, blickte sie hoffnungsfroh nach vorne. Mit dem Abschied von nicht realisierbaren Combi-Plänen und dem Kompromiss zum Abgrenzen der Nachbarschaft wurde erwartet, dass „im ersten oder zweiten Quartal 2020 erste bauliche Maßnahmen zu sehen sein werden.“ Davon ist nichts zu erkennen. In der aktuellen letzten Sitzungsfolge der Ausschüsse des aktuellen Rates wird der Bebauungsplan, der dem Verfahren die Leitplanken setzt, nicht behandelt. „Es soll in der ersten Sitzungsfolge des neuen Rates passieren“, erklärt Klaus van Roje, Leiter des Fachbereichs Bauen und Wohnen im Ascheberger Rathaus. Terminiert ist diese Sitzungsfolge noch nicht. Eine Konsequenz, die leicht abzuleiten ist, gibt van Roje wieder: „In diesem Jahr wird dort nicht gebaut werden.“

Der Bebauungsplan muss noch offengelegt werden. Das, so van Roje, solle im Herbst beschlossen werden und erfolgen. Bis zur Rechtsgültigkeit der Pläne wird noch einige Zeit verstreichen. Heißt nicht, dass hinter den Kulissen Ruhe herrscht. „Wir haben am Montag noch eine Telefonkonferenz mit acht Beteiligten gehabt. Es müssen viele Details abgestimmt werden“, informiert der Fachbereichsleiter. Die Verwaltung stehe im ständigen Austausch mit Hit. Aktuell gehe es darum, die Pläne des geplanten Verbrauchermarktes mit den Immissions- und Verkehrsgutachten abzugleichen. Das sieht van Roje auf einem guten Weg, auf dem alle Beteiligten in erster Linie wegen der Fülle an kleinen Einzelheiten nur langsam vorankommen. Van Roje berichtet, dass Planungsbüros auch in der Corona-Zeit überlastet seien: „Wir hatten gerade einen Krankheitsfall in einem Planungsbüro, der für eine Pause gesorgt hat.“

Damit es mit dem Baurecht im Rücken schneller weitergehen kann, wird schon jetzt an anderen Dingen gearbeitet. Van Roje weiß, das der Bauantrag von Hit schon so „gut wie fertig ist“. Das Unternehmen sei bereits auf der Suche nach einem Generalunternehmer.

Bis Ende Oktober muss der Abriss der alten Feuer- und Rettungswache sowie des KiK erledigt sein, hatte die Verwaltung schon früher mitgeteilt. Aktuell ist mit den Versorgern (Strom, Wasser, Telekommunikation) abgesprochen worden, dass die Gebäude „abgeklemmt“ werden. „Das und die Arbeiten an der Lüdinghauser Straße werden nicht so einfach sein“, erklärt Tiefbauer Christian Scheipers auf WN-Anfrage. In dem Bereich lägen viele Leitungen, einiges müsse neu geordnet werden. Sorgfalt ist bei der Telekommunikation gefragt. Gegenüber liegt ein Telekom-Gebäude, zu dem Glasfaserbündel führen. Wenn dort etwas schief gehe, so van Roje, sei das halben Münsterland betroffen. Wieder ein Detail, dass die Planungen erschwert und Zeitpläne stört.