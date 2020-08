Bürgermeisterkandidat Thomas Stohldreier überzeugte sich jetzt hautnah vom ehrenamtlichen Engagement am Recyclinghof in Herbern. Hier unterstützte er eine Gruppe des SV Herbern beim ihrem Arbeitseinsatz.

Franz Schütte und Heinz Vertgewall vom Recyclinghof Herbern wiesen Stohldreier kurz in die Arbeit ein. Danach ging er beim Grünabfall, Bauschutt und am Möbelcontainer an die Arbeit. Nach dem Einsatz war Stohldreier voll des Lobes: „Seit mehr als 25 Jahren organisieren bei uns in Herbern Ehrenamtliche den Recyclinghof und packen voll mit an. Ich bin beeindruckt über so viel ehrenamtliches Engagement und auch darüber, dass die anderen Vereine sich regelmäßig so gut einbringen.“

Franz Schütte war mit der Arbeit vom Bürgermeisterkandidaten sichtlich zufrieden und lud ihn ein, gerne mal wieder mitzuhelfen. Thomas Stohldreier sagte sofort zu und wird nun immer mal wieder bei den Recyclinghöfen in der Gemeinde aushelfen.