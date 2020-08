Heute beginnt die Lesereihe „Eine Gemeinde liest“ in der bereits fünften Auflage mit insgesamt 15 Lesungen in allen drei Ortsteilen.

Den Anfang machen Susanne Schütte und Marie-Luise Koch um 18 Uhr an der Trauerhalle am Friedhof Ascheberg. Passend zum Ort wird aus dem Roman von Robert Seethaler „Das Feld“ gelesen. Dazu folgt ein Text von Viola Rosa Semper, dieser entstand 2017 im Rahmen des Schreibwettbewerbs Haltlose Prosa.

Am Samstag (15. August) liest Egon Zimmermann um 18 Uhr vor dem Jochen-Klepper-Haus aus seinem Buch „ Rogge – ein junger Mann sucht seinen Weg in schwierigen Zeiten“. Der Herberner Heinz Rogge führte ab Mitte der 1945er Jahre Tagebuch. So ist ein eindringliches Zeitdokument über die unmittelbare Nachkriegszeit in Herbern entstanden.

Am Sonntag (16. August) um 14 Uhr liest Carmen Irmen im Walnuss-Garten (Byinkstraße 27, Davensberg) aus dem Genuss-Krimi „Der Wolf im Walnussbaum“ von Horst Kröber. Er handelt nicht nur vom kriminalistischen Alltag rund um den Tod einer Sommelière, sondern taucht ein in die Welt guter Weine und Speisen.

Eine zweite Lesung folgt am Sonntag um 18 Uhr in der Kirche St. Benedikt in Herbern. Der Leseort ist passend zum Thema gewählt, wenn Ralf Wehrmann aus dem Buch „Zölibat – 16 Thesen“ von Hubert Wolf vorlesen wird.

Bis zum 26. August folgen täglich weitere Lesungen, bei denen selbstverständlich die Abstands- und Hygieneregeln eingehalten werden müssen.