Gute Politik für Jugend machen, gemeinsam mit Jugend Politik gestalten und offen sein für selbstbestimmte Politik von Jugend. Das sind Gründe, weshalb die Freien Wähler jetzt den Beschluss gefasst haben, eine Jugendgruppe zu gründen. Die FWA nehmen die Belange der jungen Generation sehr ernst und haben beschlossen, mit der Jugendabteilung in gemeinsamer Verantwortung neue Wege zu beschreiten, heißt es in einer Mitteilung. Ob Wohnraumbeschaffung, Klimaschutz, Fachkräftesicherung oder Rentenpolitik: Vorhaben und politische Entscheidungen in allen Politikfeldern hätten Auswirkungen auf Jugendliche und junge Erwachsene. Deshalb sei es wichtig, Jugend verstärkt in den Blick zu nehmen. Jugendgerechtes Handeln dürfe nicht an getrennten Zuständigkeiten scheitern. Vielmehr brauche es ein gemeinsames Verantwortungsbewusstsein für die junge Generation und eine ressortübergreifende Jugendpolitik aus einem Guss. Der Eintritt in die Jugendabteilung der Freien Wähler ist ab zehn Jahren möglich und ist bis zum einundzwanzigsten Lebensjahr kostenlos. Neben politischen Themen sind gemeinsame Ausflüge und andere Veranstaltungen geplant. Kontakt: Stephan Heitbaum (0172 1645233) oder info@fwa.de.