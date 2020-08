Die Festgottesdienste zur Erstkommunion, die im Mai abgesagt wurden, finden in den nächsten Wochen statt: Am 22. und 23. August feiern 19 beziehungsweise zehn Familien aus St. Lambertus Ascheberg dieses Sakrament, eine Woche später (30. August) gehen 18 Kinder aus St. Benedikt zur Erstkommunion und auf den 6. September (Sonntag) freuen sich 14 Davensberger Viertklässler. Obwohl die beteiligten Familien nur eine stark begrenzte Anzahl von Festgästen mitbringen, wird anderen Interessenten ausnahmsweise kein Einlass gewährt. Sie weichen auf eine der anderen Messen in der Region aus. Nach dem Gottesdienst, darf auf dem Kirchplatz gratuliert werden. Da Namen aus Datenschutzgründen nicht veröffentlicht werden dürfen, verweist die Pfarrei auf den hölzernen Postkasten in St. Lambertus für motivierende Briefe und Geschenke. Die bekannten Hygiene- und Abstandsregelungen werden am 19./20. August (Ascheberg), 25. August (Herbern) und 2. September (Davensberg) jeweils um 17 Uhr nochmals gemeinsam erarbeitet.