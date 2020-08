Strahlende Glaubenszeugen

Aus der kleinen Idee wird eine große Geschichte: Die Gemeinde St. Lambertus Ascheberg hat mit den Votivgaben einen großen Schatz gehoben. Handwerklich funkelt er bereits wieder. Religiös besitzt er großes Potenzial. „Menschen haben Gott ihre Anliegen im Gebet vorgetragen und in seine Hände gelegt. Ihr hundertfaches Dankeschön ist ein beeindruckens Glaubenszeichen“, erklärte Pfarrer Stefan Schürmeyer bei einem Pressetermin. So plant die Gemeinde nicht nur eine Schatzkammer in der Kirche. Der Schatz wird auch Einzug in den Alltag halten, beispielsweise bei Projekten mit Kindern.

Mit dem Besuch von Johannes Wittstamm wurde in dieser Woche der Blick auf den handwerklichen Aspekt gelenkt. „Wir haben die Votivgaben von den acht Pyramiden, auf denen sie für Ausstellungen angebracht waren, abgeschnitten und dem Fachmann übergeben“, berichtete Hildegard Kuhlmann , die sich für dieses Projekt stark engagiert. Der Gold- und Silberschmied, der die Restauration zu seinem Spezialgebiet zählt, hat die Votivgaben gereinigt. „Es war ein spannender Prozess. Zuerst sind es nur Medaillen oder Kreuze. Beim Reinigen unter der Lupe beginnen sie aber ihre Geschichte zu erzählen. Es wurden Buchstaben sichtbar oder manchmal auch Namen. So haben die zuerst anonymen Schilder eine persönliche Note erhalten“, berichtete Wittstamm der Runde. Gegrübelt habe er, warum gerade die Vielzahl der Kreuze so schwarz geworden seien. Genau zu klären sei das nicht.

Votivgaben vorher Foto: privat

Die Votivgaben wurden von Christen vor Ort, aber auch von Wallfahrern bei der Heiligen Katharina in Ascheberg aus Dank niedergelegt. „Sie wurden nicht extra dafür gekauft, es waren beispielsweise Kreuze, die vorher von den Menschen getragen wurde“, berichtet Wittstamm, was er in Händen gehabt habe. Rein technisch sei es beim Reinigen darum gegangen, die Bildnisse erkennbar werden zu lassen: „Eine Gravur wird oft durch schwarze Anteile sichtbar. Wenn sie entfernt werden, wird das Bild leblos“, erklärt der Restaurator. So arbeitete er mit unterschiedlichen Reinigungsmitteln und Tüchern, oft filigran unter einer Lupe. Ein Anlaufschutz soll die Teile vor schnellem Beschlagen schützen.

Votivgaben nachher Foto: privat

„Wir haben ein Etappenziel erreicht“, freute sich Kuhlmann über den restaurierten Inhalt der Kisten, die Wittstamm mitgebracht hatte. Es handelt sich erst einmal um 486 Stücke, die von den vorhandenen acht Pyramiden abschnitten wurden. Es sind viele Silber-Plaketten, auch in der Sonderform von Körperteilen, Kreuze, Ringe und Schmuck handelt. Besonders sind längliche Teile, die aussehen wie Brieföffner. Hier handelt es sich nach Aussage des Sachverständigen um „symbolische“ Katharinen-Schwerter. Die Heilige war am Ende ihres Martyriums mit dem Schwert enthauptet worden.

Fatimidischer Bergkristall ist eine Sensation Ein Stück ist beim Aufarbeiten der Votivgaben aus dem Kreis der „normalen“ Votivgaben besonders hervorgetreten. Für Experten ist das kleine Teil eine große Sensation, da solche Stücke selten sind und bisher nur in sehr bedeutenden Kirchenschätzen gefunden wurden.Es handelt sich um ein Bergkristallgefäß in Löwenform. Hier wurde durch die Experten festgestellt, dass es sich um einen „Fatimidischen Bergkristall“ aus dem neunten bis zehnten Jahrhundert handelt, der als Reliquiar umgenutzt wurde. Er stammt wahrscheinlich aus dem vorderen Orient und gelangte in der Zeit der Kreuzzüge in unseren Kulturkreis. Wie er dann nach Ascheberg gelangt ist, ist derzeit nicht zu ermitteln. Im Gespräch der Experten steht die These im Raum, dass mit der Weitergabe des Stückes nach Ascheberg durch den Bischof von Münster vielleicht die Ascheberger Wallfahrt gestärkt werden sollte. Gesichert ist das aber nicht. ...

Mit dem Erreichen eine ersten Etappenziels tanken die Beteiligten Kraft für den nächsten Abschnitt. Unterstützer, ob mit Ideen oder Finanzmitteln, sind immer willkommen.

Reliquie in Löwe Foto: privat

Noch wird das Projekt ohne Zeitdruck abgewickelt. Denn es zielt auf anstehende Jubiläen: 2022 sind 1000 Jahre Kirchenbau in Ascheberg zu feiern, 2023 wird das Pfarrheim St. Lambertus 100 Jahre alt und 2024 stehen 500 Jahre Kirchenschiff St. Lambertus an. Bis dahin soll der Mehrfachschatz seine Strahlkraft voll entfalten können.