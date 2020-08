Ab Dienstag (18. August) dürfen 12 735 Wahlberechtigte für die Kommunalwahl am 13. September mit Post rechnen. Die Wahlbenachrichtigungskarten werden kommende Woche verschickt. Wer bis zum 22. August (Samstag) keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt wahlberechtigt zu sein, sollte das umgehend beim Wahlamt im Rathaus Ascheberg prüfen lassen ( 0 25 93/ 6 09 10 18, Maren Ernst oder 0 25 93/6 09 10 15, Johannes Goßheger).

Jeder Wahlberechtigte in der Gemeinde Ascheberg hat das Recht, vom 24. bis 28. August während der Öffnungszeiten (vormittags von 8 bis 12.30 Uhr, zusätzlich am Dienstag von 13.30 Uhr bis 17 Uhr sowie am Donnerstag von 13.30 bis 16 Uhr) im Wahlamt im Rathaus Ascheberg, Dieningstraße 7, Zimmer D.11 und D.12, zu prüfen, ob die Daten zu seiner Person im Wählerverzeichnis richtig und vollständig sind.

Wegen der Corona-Pandemie rechnet die Gemeinde mit einer sehr hohen Briefwahlnachfrage. Die nötigen Unterlagen können schriftlich oder persönlich beim Wahlamt angefordert werden. Auf der Rückseite der Benachrichtigungskarte ist bereits der benötigte Wahlscheinantrag aufgedruckt. Zudem wird auf der Internetseite der Gemeinde ein Online-Wahlscheinantrag bereitgestellt. Die Schriftform wird gewahrt, wenn der Antrag per Telefax ( 0 25 93/9 87 83) oder E-Mail (wahl@ascheberg.de) geschickt werden. Telefonische Anträge sind nicht zulässig.

Im Rathaus wird ein Briefwahlbüro mit zwei Wahlkabinen eingerichtet, so dass dort in Ausnahmefällen unmittelbar per Briefwahl die Stimme abgegeben werden kann. Anders als bei vorhergehenden Wahlen bittet das Wahlamt aus Gründen des Corona-Infektionsschutzes jedoch darum, die Briefwahlunterlagen möglichst schriftlich oder online zu beantragen und zuhause auszufüllen. Wer trotzdem im Rathaus wählen möchte, muss wegen der besonderen Situation mit längeren Wartezeiten rechnen.

Wer im Wahlamt für andere Personen aktiv wird benötigt schriftliche Vollmachten, dass er dies tun und die Wahlunterlagen mitnehmen darf. Maximal ist das auf vier Personen begrenzt.