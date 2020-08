Die obligatorische Dorfrunde zur Italienischen Nacht musste ausfallen, weil die Großveranstaltung der Corona-Pandemie zum Opfer gefallen ist. Die Reihe „Eine Gemeinde liest“ startete aber zum fünften Mal an jenem Freitag, an dem Ascheberg normalerweise vom mediterranen Flair dominiert wird. Rund 25 Interessenten hatten sich zur ersten Lesung an der Trauerhalle eingefunden, zu der Susanne Schütte und Marie Luise Koch die Texte ausgewählt hatten. Einerseits ging es um Tod und Hoffen, andererseits in einem Text aus der „Haltlose Prosa“-Zeit um den Blick von außen auf den Ascheberger Friedhof.

Weiter geht es heute mit gleich zwei Angeboten. Karin Kruckenbaum hat von Kobi Yamada „Eine Geschichte über die unendlich vielen Begabungen in jedem von uns“ ausgewählt. Sie beginnt um 17 Uhr in Angelkorts Garten, Homanns Hof in Herbern. Um 19 Uhr lässt Hans-Werner Schlottbohm auf dem Gemeinschaftsgrundstück Felsmannstraße in Ascheberg John Ironmonger über „Der Wal und das Ende der Welt“ erzählen.