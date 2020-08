„Ich möchte den Katharinenplatz zu einem Generationenpark für alle Ascheberger weiterentwickeln: Mit Spiel- und Aufenthaltsmöglichkeiten für Groß- und Klein: Spielgeräte für Kinder mit und ohne Beeinträchtigungen, verschiedene Sitzmöglichkeiten mit Schattenbereichen und Wasserelementen“, meldet sich Bürgermeisterkandidatin Monika Verspohl mit einem Vorschlag zu Wort.

Denn Menschen brauchten grüne Flächen und schöne Parkanlagen, um sich aufzuhalten und sich zu treffen: Mal eine kleine Auszeit vom Trubel in der Familie und dem Job genießen. Alle Kinder möchten an abwechslungsreichen Spielgeräten und am Wasserspiel ihre Freude haben. Vielleicht gerade, wenn kein großer Garten oder Balkon zur Verfügung steht. Als grünes Herz von Ascheberg soll der Katharinenplatz ein Ort zum Wohlfühlen für Jung und Alt sein.

Die Umgestaltung muss so erfolgen, dass Sichtachse und Wegeverbindung vom Parkplatz zur Kirche durch die kleine Gasse weiter gestärkt wird. Die Funktion für Kirmes, Märkte, Fahrradbörse und das Aufstellen des Maibaums müsse erhalten bleiben. Deutlich sei ihr sofort geworden, dass – gerade bei den heißen Sommern in diesen Jahren – das grüne Dach der großen Bäume unbedingt erhalten bleiben müsse. Die Artenvielfalt an diesem Ort solle gestärkt werden und ein ökologischer Grundgedanke leitend sein.

Der grüne Finger aus Büschen, Bäumen und Wiesen der sich entlang Schwakes Pättken, der Ludgeriestraße, den beiden Kindergärten bis zu Pastors Garten erstreckt, endet aktuell in einer eher grauen Pflasterfläche.

Das möchte Verspohl mit dem neuen grünen Herz von Ascheberg ändern, „Ascheberg trifft sich“ einen passenden Ort geben.