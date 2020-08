Auf den Spuren von Angela Merkel

Am Ende durfte die Runde im Schloss Westerwinkel Fragen an Jens Spahn stellen. Zum Start gab es eher eine rhetorische Frage. Ob er wisse, welcher Prominente Politiker zuletzt in Herbern gewesen sei, schaute CDU-Gemeindeverbandsvorsitzender Maximilian Sandhowe zum Bundesgesundheitsminister hinüber. Dessen Schulterzucken wurde mit „ Angela Merkel im Jahr 2001“ beantwortet. Dazu kam der Hinweis: „Was aus ihr geworden ist, wissen wir alle. Wer mal in Herbern war, aus dem wird was.“

Gekommen war Spahn für Bürgergespräche, zu denen die CDU-Gemeindeverbände Ascheberg und Nordkirchen gemeinsam auf Schloss Westerwinkel eingeladen hatten. Die Gäste benötigten Geduld, denn Spahn, der zuvor in Olfen war, verspätete sich deutlich. Sandhowe nutzte das, um in Kürze die CDU-Positionen für die Kommunalwahl am 13. September vorzutragen. Zudem stellte sich CDU-Bürgermeisterkandidat Thomas Stohldreier den Menschen, die bis zu Zehnt an Tischen saßen, vor. Bevor der Minister schließlich ins Gespräch mit den Bürgern kam, gab er noch drei Fernsehinterviews. „Dafür sehen sie heute Abend in der einen oder anderen Sendung ihr schönes Schloss“, wies Spahn auf einen Nebeneffekt des verlängerten Wartens hin.

Bei seinem Vortrag startete Spahn mit 16 Corona-Infizierten in der Karnevalszeit. Bei allen Dingen, die in der Folge passierten, bat er darum, einmal über den Blick von außen auf Deutschland nachzudenken: „Immer wenn ich mit den Kollegen aus den Nachbarländern spreche, fragen sie mich, wie wir das hinbekommen haben. Ich wünsche mir, dass das mehr Menschen im Land bewusst wird. Wir haben bis in die Fläche hinein ein leistungsfähiges Gesundheitssystem.“

Spahn verteidigte kostenlose Tests für Auslandsurlauber. Ohne sie würden sich Menschen nicht testen lassen. Die Logik des Gesundheitswesens sei aber, zu helfen und zu schützen. Der Gesundheitsminister warb dafür, das Erreichte nicht zu verspielen. Er machte aktuelle Prioritäten klar: Kitas und Schulen müssten wieder in den Regelbetrieb zurückkehren. Wirtschaft und Handel, die Wohlstand und Gesundheitswesen sicherten, hätten Priorität. Dafür müsse man auf Großveranstaltungen verzichten. Busse und Bahnen sollten von Pendlern und Schülern genutzt werden und nicht von Fußballfans, „auch wenn Aki Watzke mich alle drei Tage anruft.“ Klar sei, dass besonders gesellige Veranstaltungen im Fokus stünden: „Nicht das Skifahren war das Problem, sondern die Party danach.“ Spahn machte zudem trotz aller Probleme beim Abstimmen die Vorteile des föderalen Systems deutlich.

Bei der Fragerunde wollte etwas Hausärztin Dr. Sabine Lohmann wissen, warum sie und ihr Personal sich nicht kostenlos testen lassen können: „Wir führen heute Abend noch Test bei 20 Erzieherinnen durch.“ Spahn versprach Abhilfe, wenn die Reisezeit zu Ende sei: „Dann werden wir verstärkt wieder den Blick aufs Gesundheitssystem legen.“