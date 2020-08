Die Diskussion dauert an: Wie sollen die öffentlichen Grünflächen in der Gemeinde Ascheberg aussehen? In den gemeindlichen Ausschüssen werden zwar kleine Blühflächen beschlossen und es gibt auch ein zustimmendes Votum dazu, dass der Bauhof bei großen Grünflächen nur noch einen Außenrand englisch kurz hält und den Rest wachsen lässt. Aber genauso gut meckert die Runde, wenn es im Dorf nicht „sauber und ordentlich“ aussieht, wenn Gras auf den Friedhöfen zu lang ist oder in Pflanzbeeten an prominenteren Straßen Wildkräuter frei sprießen.

Naturfreunde verweisen auf Blühstreifen im Nachbarort Ottmarsbocholt und wünschen sich in Ascheberg mehr Mut. Sie sind froh, dass bunte Farben am Straßenrand kurz geschorenen Rasen ersetzen und preisen das öffentliche Vorbild für private Gärten. In Ascheberg dagegen sind die wenigen gemeindlichen Blühstreifen in der Corona-Zeit etwas zu kurz gekommen.

Wer an der Raiffeisenstraße das neue Feuerwehrgerätehaus öfter passiert, kann die beiden unterschiedlichen Varianten sehen. Neben der Einmündung des Hattrupweges blüht es bunt und unaufgeräumt. Zu Fahrrad Frye hin ist ein rappelkurzer, englischer Rasen angelegt. Wildwuchs gegen deutschen Ordnungssinn. Wie sehen die Bürger das? Eine Umfrage bei Facebook ist natürlich nicht repräsentativ, aber im Ergebnis eindeutig. Es heißt am Ende 148:28 für den Wildwuchs, für Artenvielfalt und Insektenfreundlichkeit. Erstaunlich ist, dass der englische Rasen seine Stimmen besonders von jungen Leuten erhalten hat.

Klarer Sieger: Die blühende Fläche vor dem Feuerwehrgerätehaus Foto: Theo Heitbaum

„Es müssen überall viel mehr heimische Blühpflanzen gepflanzt werden, die im nächsten Jahr wieder kommen. Nur so haben Insekten eine Chance. Da viele Insekten im Boden überleben, brauchen sie die modrigen abgestorbenen Pflanzen im Winter dafür. Da bringt es wenig, wenn die Pflanzen irgendwann weggemäht werden und im Frühjahr geackert wird, um neu zu sähen“, macht sich Stefanie Saalmann für Vielfalt stark. Claus Mennemann schreibt: „Ich finde es auch nicht gut, wenn immer alles wöchentlich gemäht wird. Kostet auch viel zu viel Energie.“ Und Barbara Kehrmann merkt an: „Sinnvoll für die Umwelt. Und dringend nötig um Lebensräume zu schaffen. Und sieht nebenbei auch noch gut aus.“ Abschließend Volker Brümmer: „Das Ergebnis zeigt den Wunsch der Menschen sich in einer natürlichen Umgebung mit hoher Artenvielfalt zu bewegen. Sorgt man für eine gute Struktur drumherum und Einbettung, kann dies sicher allen gefallen und kommt der heimischen Insekten- und Vogelwelt zu Gute.“