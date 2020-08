Gruppe erradelt gefährliche Lagen

„Unklare Beschilderung, wenig optische Hinweise auf dem Belag für eine erkennbare Wegführung, noch einige Kanten und eine Menge hohe Bordsteine“, so fasste Volker Brümmer am Ende die Erkenntnisse der Tour zusammen. Auf Einladung der SPD und Bürgermeisterkandidatin Monika Verspohl hatte sich eine 15-köpfige Gruppe in Begleitung des ADFC auf den Weg gemacht, um Gefahrenstellen für den Radverkehr im Ort unter die Lupe zu nehmen.

Christian Ley erläuterte an der Lüdinghauser Straße die geplante Umsetzung der farbigen Radstreifen auf der Fahrbahn. Wichtig erschien allen, dass diese bis zur Einmündung an die Sandstraße durchgängig befahrbar sind. Verbesserungsbedarf sahen alle bei den geplanten Glascontainern. Vorzugsweise sollte ein anderer Standort für die Containeranlage gefunden werden.

Intensiv betrachtet wurde die Kreuzung Eschenbachstraße-Lüdinghauser Straße- Raiffeisenstraße. Dort berichteten mehrere Ascheberger, dass die Stopp-Regelung von den Autos aus der Eschenbachstraße kommend nur selten eingehalten werde. Besonders gefährlich: An dieser Stelle ist der Radweg aus beiden Richtungen befahrbar. Der Autofahrer wird aber nicht auf diese Situation hingewiesen, ein zusätzliches Hinweisschild fehlt. „Wirklich gefährlich. Hier ist dringender Handlungsbedarf“, so einige Mitglieder des ADFC. Weiter ging es auf dem Radweg ortsauswärts, der auf Höhe der Firma Daldrup einen Schlenker macht. An dieser Stelle würden einheitliche Markierungen auf dem Boden den weiteren Verlauf besser sichtbar machen. Aus der anderen Richtung kommend gelangen die Radfahrer aus dem Nichts plötzlich ins Blickfeld der Autofahrer. Hier sollte eine übersichtlichere Situation geschaffen werden.

Ein weiterer Blick wurde auf den Kreisverkehr Raiffeisenstraße gerichtet. Der Radfahrer benötige hier optische Unterstützung, damit nicht nur jüngere Verkehrsteilnehmer den Radweg besser erkennen können. Auch fehle der Hinweis auf das Ende des Radweges. Wer umgekehrt aus der Westerbauer eintreffe und korrekt fahre, erhalte einen Schlag in die Felge durch den nicht abgesenkten Bordstein.

Nächster Stopp Haselburger Damm/Mühlenflut: Beim Rechtsabbiegen eines Fahrzeugs in die Mühlenflut suggeriere ein geradeausfahrender Radfahrer, der dem Haselburger Damm weiter folge, durch einen Schlenker in der Radwegführung, dass auch er dort einbiegen wolle. Da seine Spur aber am Haselburger Damm gerade entlang führe und auch er Vorfahrt habe, könne es leicht zu Kollisionen kommen.

Der letzte Halt: Auf dem Radweg entlang der neuen Herberner Straße von Süden kommend müssen Radfahrer „Vorfahrt achten“ und kommen hinter Büschen hervor, wenn die Altefeldstraße von links kommt. Hier waren sich alle Mitstreiter einig: Der Radverkehr sollte Vorrang erhalten.