Verworrene Netzgeschichten

Gigabit und Glasfaser, W-Lan-Zugänge an öffentlichen Plätzen, LoRaWan für Smart Ascheberg – die digitale Welt ist mit genauso vielen Angeboten wie Begriffen unterwegs. In Ascheberg nahm das Thema im November 2018 Fahrt auf. Ausgelöst durch ein Gigabit-Konzept für den Kreis Coesfeld, beantragte die CDU-Fraktion im Januar 2019 ein öffentliches W-Lan-Angebot. Im Juni 2019 wurden dann die Möglichkeiten eines LoRaWan-Netzes präsentiert. Dass die Gemeinde auf beiden Themenfeldern bisher nicht zu Ergebnissen gekommen ist, hängt großteils mit dem Verkauf von Unitymedia an Vodafone zusammen. Es brauchte neue Partner, weil Vodafone offensichtlich das Unitymedia-Portfolio ausgedünnt hat. Mit der Gelsen-Net scheint nun ein neuer Anbieter gefunden worden zu sein. So stand das öffentliche W-Lan für Ascheberg auf der Tagesordnung des Wirtschaftsförderungsausschusses. Dort wähnte sich Simon Handrup (UWG) aber in einem falschen Film, denn W-Lan spielte keine Rolle: „Gehört habe ich einen Vortrag über LoRaWan, den es hier schon einmal so ähnlich gab.“ Konkrete Ergebnisse gab es fürs keins der Netze. Auf Drängen von Volker Müller-Middendorf (UWG) wird in der ersten Sitzungsfolge des neuen Rates zum öffentlichen W-Lan über das neue Angebot informiert.

Auf dem Weg zu Smart Ascheberg verspricht das LoRaWan-Angebot von Gelsen-Net, wie es Hendrik Wächter vorstellte, Angebote auf den unterschiedlichsten Themenfeldern. „Echtzeit-Übertragungen wird es nicht geben“, grenzte der Sitzungsgast das Angebot ab. Das Beispiel für die Funktionsweise lieferten Wasserzähler. Sie werden mit Sensoren bestückt, die Daten an Antennen liefern. Sie sind an Strom- und Datennetz angeschlossen. Auf einem Server werden die Daten aufbereitet. Beim Wasserzähler beispielsweise für die Gelsenwasser-Jahresrechnung. LoRaWan könnte kleine Datenpakete über lange Strecken transportieren und sei durch unendliche Sensormöglichkeiten in vielen Bereichen nutzbar. In Gelsenkirchen meldeten sie beispielsweise Füllstände von Papiercontainern. Jürgen Fuchs ( CDU ) legte Wert darauf, es für die Schule nutzbar zu machen.

Entscheidend für den erfolgreichen Betrieb des Netzes seien gute Antennenstandorte. Deswegen waren Burkhard Börger und Norbert Kühnhenrich von der Pfarrei St. Lambertus zu Gast. Kühnhenrich verwies darauf, dass Denkmalschützer das äußeren Anbringen von Antennen an den Kirchen untersagen würden. Starten, so Fachbereichsleiter Helmut Sunder­haus, könne man mit Antennen am Inca-Zentrum, Rathaus und dem neuen Feuerwehrgerätehaus in Ascheberg.