145 Blutspender begrüßten der DRK Ortsverein Ascheberg-Davensberg und das Blutspendeteam Münster am Dienstag in der Profilschule Ascheberg. Acht Personen ließen sich zum ersten Mal einen halben Liter Lebenssaft abzapfen. „Alles hat wie immer gut geklappt“, berichtete Schatzmeister Wilhelm Baumhöver. Der Ortsverein hatte sechs Helfer mit insgesamt 28 Stunden im Einsatz. Am heutigen Donnerstag wird von 16.30 bis 20 Uhr in der Grundschule Davensberg zur Blutspende aufgerufen.